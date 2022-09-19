تؤدي لمشاكل صحية.. استشاري مناعة يحذر من بخاخات الصدر| فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إنه بخاخات الصدر آمنة لمريض حساسية الصدر الذي يتم تشخيصه من قبل طبيب الصدر.



وأضاف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "ليس كل ضيق تنفس يعد حساسية، وليس كل كحة أو أزمة هي أزمة ربو قد تكون الأزمة انتاج عن القلب أو التهاب رئوي، ففي هذه الحالة استخدام البخاخات لن يكون في محله، وقد يضر المريض".



وأشار: "استخدام بخاخات الصدر الآمن لمريض الحساسية أو الربو الشعبي بالجرعات المحددة وبالطريقة الصحيحة"، مضيفا: "من الممكن أن تكون البخاخة آمنة لكن استخدامها يكون خاطئا أو طريقة استخدامها غير طبية".

مشاكل صحية في القلب



وأوضح: "فرط استخدام البخاخة في أوقات معينة غير طبي"، لافتا: "البخاخات توصف تحت إشراف طبي بأنواع معينة لأشخاص معينين، وهناك بخاخات غير مناسبة لمريض قلب قد تزيد من ضربات القلب، واستخدامها المفرط قد يؤدي إلى مشاكل صحية في القلب".



وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة،: " دائماً البخاخات ليست كلها مناسبة لجميع الحالات، حيث أن لكل منها استخدام يحدده الطبيب طبقاً للحالة الصحية للمريض"، منوها: "البخاخة يجب أن تكون تحت إشراف طبي بجرعات معينة والذي يحدد استمراريها وجرعتها الطبيب المتخصص".

