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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل  تدريبية لمعالجة وتعليب الأسماك بمركز بئر العبد شمال سيناء

تدريب السيدات علي
تدريب السيدات علي معالجة وتعبئة الاسماك

تنظم مديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء، ورشة عمل  تدريبية في مجال معالجة وتعليب الأسماك بقرية سلمانة إحدى قرى مركز بئر العبد، شمال سيناء، من خلال جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد  ، على مدار ٥ أيام ، ضمن أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة  ومشروع خدمة المرأة الريفية التابع لجمعية كنوز البردويل بمشاركة 20 سيدة .

وقال الدكتور خالد زايد مدير المشروعات بجمعية الجورة،  أن  هذا التدريب يأتي  في إطار الإستراتيجية الخاصة بجمعية الجورة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات العاملات في مجال تسويق المنتجات السمكية والأنشطة الخاصة بتعبئة وتغليف الأسماك البحرية  ،  وتحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين وبيعها في منافذ على الطريق الدولي القنطرة/ العريش .

 

متطلبات العميل

 

يهدف هذا النشاط الى رفع مستوى الخبرات والمهارات لدى السيدات لتقديم منتج متميز من الأسماك يناسب الأذواق المختلفة ومتطلبات العميل في السوق المحلي .

بدأت الورشة التدريبية بالتعريف بالمنتجات الغذائية المصنعة من الأسماك وطرق عمليات الحفظ والتعليب والأدوات المستخدمة في عمليات تقطيع وتغليف الأسماك ،

هذا وتستمر ورشة العمل التدريبية على مدار 5 أيام لإكساب السيدات المشاركات فى الورشة التدريبية العديد من الخبرات الخاصة بعمليات الحفظ والتعبئة وعمل منتجات بحرية وفقاً للمنتجات ببحيرة البردويل .
 

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تدريبية سيناء ورشة تعبئة الاسماك

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