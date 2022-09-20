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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قراءة سورة الحديد لشراء بيت جديد كل ثلاثاء.. اعرف كيفية اغتنامها

قراءة سورة الحديد
قراءة سورة الحديد لشراء بيت جديد

قراءة سورة الحديد لشراء بيت جديد كل ثلاثاء .. هل حقيقة؟، لا شك أنه من الأهم الأمور التي تهم الكثيرون ، فمن منا لا يريد تحسين معيشته والانتقال إلى بيت جديد أفضل وأوسع، ومن هنا يأتي السؤال عن حقيقة قراءة سورة الحديد لشراء بيت جديد كل ثلاثاء.

قراءة سورة الحديد لشراء بيت جديد 

قراءة سورة الحديد لشراء بيت جديد كل ثلاثاء ، ورد أنه انتشرت الكثير من الأقاويل أن لقراءة سورة الحديد فضل في شراء بيت جديد،  إلا أن أهل العلم قد أكدوا أن السنة النبوية الشريفة لم يرد فيها فضل لقراءة سورة الحديد لشراء بيت أو غيره من الأمور، غير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية.

قراءة سورة الحديد لشراء بيت جديد كل ثلاثاء ، فيما ورد عن فضلها؛ ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان عن عرباض بن سارية، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية، حيث تعد سورة الحديد من المسبحات، ومن المستحب قراءتها قبل النوم، وبالرغم من ذلك فقد أوضح أهل العلم أنه لا مانع من قراءة سورة الحديد، أو غيرها من سور القرآن الكريم، والتوسل بهما لإجابة الدعاء.

قراءة سورة الحديد لشراء بيت جديد كل ثلاثاء ، ورد أن القرآن الكريم كله خير، وقراءته من أعظم القربات، والتوسل به إلى الله- تعالى- لقضاء الحوائج من أعظم الوسائل، مع ضرورة أن يخلص العبد النية لله، متيقنًا بكل جوارحه أن الإجابة والرزق من الله وحده لا شريك له، ونستدل على مشروعية ذلك بالآتي؛ فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال فيما رواه عنه عمران بن حصين: اقرؤوا القرآن، وسلوا الله به، قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس. رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

قراءة سورة الحديد لشراء بيت جديد

فضل قراءة سورة الحديد كل يوم ثلاثاء

فضل قراءة سورة الحديد كل يوم ثلاثاء ، عنه أوضح علماء الدين أن السنة النبوية الشريفة لم يرد فيها فضل لقراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء أو غيره من الأيام.
كما أوضحوا أيضًا أن المسلم  لا يجوز له أن يحدد في باب العبادات ما لا يوجد له دليل من الشارع، مثل تحديد قراءة سورة، أو آية معينة في أوقات أو أيام محددة، بعدد معين لغرض معين، فلا يصح ذلك إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للرأي في هذا المعنى، كما أكدوا أن الله عز وجل لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصًا لوجهه موافقًا لشرعه، وليست البدعة مما يتقرب به إلى الله عز وجل ليجيب الدعاء.

فضل قراءة سورة الحديد كل يوم ثلاثاء ، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: فليسأل الله به ـ أي فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة ـ أو المراد أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله تعالى، وإما أن يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة.اهـ. وسورة الحديد كغيرها من القرآن الكريم تقرأ للاستعانة بها على قضاء الحوائج ونحو ذلك، لما في الحديث: من قرأ القرآن فليسأل الله به. رواه الترمذي، وصححه الألباني.

 

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