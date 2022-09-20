مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

يتابع المصريون، كل يوم التغيرات في مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة.

ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022، 24 صفر 1444 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022، 24 صفر 1444 هجرية:



مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجْر: 4:15 ص

الشروق: 5:42 ص

الظُّهْر: 11:49 م

العَصر: 3:17 م

المَغرب: 5:54 م

العِشاء: 7:12 م

مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 4:15 ص

الشروق: 5:42 ص

الظُّهْر: 11:49 م

العَصر: 3:17 م

المَغرب: 5:55 م

العِشاء: 7:12م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 4:19 ص

الشروق: 5:47 ص

الظُّهْر: 11:54 ص

العَصر: 3:22 م

المَغرب: 6:00 م

العِشاء: 7:18 م



مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 4:04 ص

الشروق: 5:31 ص

الظُّهْر: 11:37 ص

العَصر: 3:05 م

المَغرب: 05:43 م

العِشاء: 7:00 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 04:18 ص

الشروق: 5:43 ص

الظُّهْر : 11:49 م

العَصر: 3:16 م

المَغرب: 5:54 م

العِشاء : 7:10 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 4:14 ص

الشروق: 5:36 ص

الظُّهْر : 11:42 م

العَصر: 3:08 م

المَغرب: 5:47 م

العِشاء : 7:00م