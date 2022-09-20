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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

صدى البلد

يتابع المصريون، كل يوم  التغيرات في مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة.

ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022، 24 صفر 1444 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022، 24 صفر 1444 هجرية:


مواقيت الصلاة في القاهرة 
الفجْر: 4:15 ص
الشروق: 5:42 ص
الظُّهْر: 11:49 م
العَصر: 3:17 م
المَغرب: 5:54 م
العِشاء: 7:12 م

مواقيت الصلاة في الجيزة   
الفجْر: 4:15 ص
الشروق: 5:42 ص
الظُّهْر: 11:49 م
العَصر: 3:17 م
المَغرب: 5:55 م
العِشاء: 7:12م


مواقيت الصلاة في الإسكندرية 
الفجْر: 4:19 ص
الشروق: 5:47 ص
الظُّهْر: 11:54 ص
العَصر: 3:22 م
المَغرب: 6:00 م
العِشاء: 7:18 م


مواقيت الصلاة في جنوب سيناء
الفجْر: 4:04 ص
الشروق: 5:31 ص
الظُّهْر: 11:37 ص
العَصر: 3:05 م
المَغرب: 05:43 م
العِشاء: 7:00 م

مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 04:18 ص
الشروق: 5:43 ص
الظُّهْر : 11:49 م
العَصر: 3:16 م
المَغرب: 5:54 م
العِشاء : 7:10 م

مواقيت الصلاة في أسوان
الفجْر : 4:14 ص
الشروق: 5:36 ص
الظُّهْر : 11:42 م
العَصر: 3:08 م
المَغرب: 5:47 م
العِشاء : 7:00م

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الجيزة

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