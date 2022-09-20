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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم تصل لـ 4.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

تختلف أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-9-2022، حيث استقر سعر الطماطم فيما ارتفع سعر البصل، وذلك وفقا لبيانات صادره عن سوق العبور .

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20-9-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضروات اليوم
وصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيه للكيلو، وتراجع سعر البطاطس إلى 5.25 جنيه للكيلو، وارتفع سعر البصل مسجلا 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الكوسة . 6.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 17 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

 

أسعار الخضروات والفاكهة
ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى  3جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 6 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 6 جنيهات، والألوان بـ 10 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيهات.

 

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور
وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 6 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 20 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 15 جنيهًا.

 

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء
أسعار الفاكهة.. وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 8 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 10 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8 جنيهات للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 8 جنيهات.


سعر الفاكهة اليوم
سعر الفاكهة .. كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 11 جنيها، والبلح السماني إلى 5 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 35 جنيهًا، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 25 جنيها للكيلو، بينما سجل النكترين اِلمستورد 25 جنيها للكيلو، والبرقوق المستورد  وصل إلى 22 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.


أسعار الفاكهة اليوم
وسجّلت المانجو الهندي 17 جنيهًا للكيلو، والمانجو الزبدية 11 جنيها للكيلو، ووصلت المانجو البلدي إلى 10 جنيهات للكيلو، وسجلت المانجو الفص 40 جنيهًا للكيلو.ِ

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