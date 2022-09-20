المتحدة للخدمات الإعلامية تُطلق حملة جديدة بعنوان أخلاقنا الجميلة.. فيديو

عرضت فضائية "دي إم سي" عبر برنامج “مساء دي إم سي” للإعلامية إنجي القاضي، إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق حملة جديدة بعنوان «أخلاقنا الجميلة» على عدة مراحل، وذلك في إطار دورها المجتمعي المهم.

وتستهدف الحملة التأكيد على الأخلاق التي تأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام للكبير وحسن المعاملة والأمانة والشرف وغيرها من القيم وتنطلق الحملة على عدة مراحل عبر رسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.

وتهدف الحملة إلى تربية أجيال جديدة على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتذكر الأجيال الحالية بالقيم الإنسانية.