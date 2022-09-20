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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يشارك جمهوره بصور من تدريبات الأهلي.. شاهد

صدى البلد

شارك محمد شريف ، لاعب النادي الأهلي ، متابعيه ، بصورتين له من تدريبات اللفريق الأول، وذلك عبر حسابة بموقع إنستجرام .

وعلق محمد شريف على صورتيه: “تتحارب العقول أيّا كان مستواها ولا تجد راحتها واستقرارها إلّا في التحدي".

و خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي، أمس، على ملعب التتش، ‏استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 بدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين داخل التتش قبل انطلاق المران، كما حرص على ‏الاجتماع بجهازه المعاون، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية التي يجريها بشكل يومي مع ‏معاونيه.‏

واشتمل مران الأهلي على فقرة إحماء قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على جانب ‏فني وخططي.‏

وشهد مران الفريق مشاركة الحارس عمر كامل حارس فريق «2006» مع الثلاثي علي ‏لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، الذين أدوا تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل ‏مدرب الحراس.‏

وواصل أحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات ‏تحت إشراف الجهاز الطبي وفقًا للبرنامج الخاص به.

الأهلى محمد شريف مصطفى شوبير

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