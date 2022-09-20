محمد شريف يشارك جمهوره بصور من تدريبات الأهلي.. شاهد

شارك محمد شريف ، لاعب النادي الأهلي ، متابعيه ، بصورتين له من تدريبات اللفريق الأول، وذلك عبر حسابة بموقع إنستجرام .
وعلق محمد شريف على صورتيه: “تتحارب العقول أيّا كان مستواها ولا تجد راحتها واستقرارها إلّا في التحدي".
و خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي، أمس، على ملعب التتش، استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين داخل التتش قبل انطلاق المران، كما حرص على الاجتماع بجهازه المعاون، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية التي يجريها بشكل يومي مع معاونيه.
واشتمل مران الأهلي على فقرة إحماء قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على جانب فني وخططي.
وشهد مران الفريق مشاركة الحارس عمر كامل حارس فريق «2006» مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، الذين أدوا تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
وواصل أحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات تحت إشراف الجهاز الطبي وفقًا للبرنامج الخاص به.