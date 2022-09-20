عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم من القوانين التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمامات المجالس النيابية، إلا أن مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفي جبالي امتلك الشجاعة الكافية لتحريك المياه الراكدة وإصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم مطلع العام الجاري.

قانون الإيجار القديم .. 6 حالات لطرد المستأجر وإخلاء الوحدة السكنية

مفاجأة للملاك.. حالات زيادة الإيجار القديم بدون تعديل القانون| تفاصيل

تعديلات قانون الإيجار القديم شملت الوحدات المعدة لغير غرض السكنى «الأغراض غير السكنية»، وهي تسري على الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني مثل المحلات، لكنها لن تطبق على الحالات التى حصلت على على حكم قضائى بات بإخلاء الأشخاص الإعتبارية.

زيادة الإيجار القديم 15% بداية من مارس 2023

ومن المقرر وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية 15% بداية من شهر مارس المقبل 2023، حيث نص القانون على رفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف بمجرد تطبيق القانون وزيادة سنوية 15%طوال مدة الـ 5 سنوات، وبما أن القانون قد صدر عن الرئيس السيسي في شهر مارس الماضي ودخل بذلك حيز التنفيذ، فبالتالي من المقرر أن تطبق الزيادة في شهر مارس من كل عام بنسبة 15%.

طرد المستأجر في 2027 رسميا

أما بالنسبة لانتهاء عقد الإيجار القديم، فق نص قانون الإيجار القديم، فقد منح القانون الأشخاص الاعتبارية المخاطبة  بـ قانون الإيجار القديم فترة انتقالية ومهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون وهو مارس 2022، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، والذي يكون بموجب القانون في مارس 2027.

وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم الوحدات خلال مدة الـ 5 سنوات الإنتقالية يتم الإخلاء الإجبارى.

تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

أما فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والوحدات السكنية، فيأمل الملاك أن تشهد جلسات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب تعديلات جديدة تحسم النزاع الممتد بين طرفي العلاقة الإيجارية، وذلك بإنهاء العقد وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم عديدة، لكن هناك قواعد من الممكن أن يتم الاستناد عليها لصياغة التشريع الجديد، وذلك وفق ما طرحه نواب البرلمان.

طرد المستأجر

أولا فيما يخص مسألة طرد المستأجر، فقد طمأن أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المستأجرين ، مؤكدًا أنه لن يتم طرد أي مستأجر ولكن سيتم القانون بالشكل الذي يحفظ حقوق المالك ويحافظ على الخروج الآمن للمستأجر عبر مبادرات تتعلق بالإسكان الإجتماعي.

زيادة الإيجار

أما فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، فيتوقع أن تكون بنفس ما ورد بالتعديلات التي تمت للأغراض غير السكنى، عبر زيادة الإيجار خمسة أمثال القيمة الحالية بشكل مباشر مع زيادة تدريجية لمدة 5 سنوات بنسبة 15%، لتنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل مباشر.

ومن المنتظر أن يعاد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته مع بداية دور الانعقاد الثالث المقرر له أكتوبر المقبل، حيث نص القانون على أنه يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وإذا لم يدع، ينعقد المجلس بحكم اللائحة.

وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه من الوارد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور العام الحالي، وذلك إذا ما حدث توافق على القانون.

الانتهاء من 80% وإصداره نهاية العام.. انفراجة بشأن قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. هتدفع كام زيادة في الشقة أو المحل؟

هل تنتقل الوحدة المؤجرة للأولاد والأحفاد بـ قانون الإيجار القديم؟.. قرار مفاجأة للملاك

10 ملايين شقة.. البرلمان يكشف التفاصيل الكاملة حول تعديلات قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم 2022 الإيجار القديم السكني الإيجار القديم للمحلات الإيجار القديم اليوم الإيجار القديم للمحلات التجارية الإيجار القديم المباشر زيادة القيمة الإيجارية زيادة الإيجار القديم مجلس النواب الإيجار الجديد امتداد عقد الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار القديم للورثة هل يمتد عقد الإيجار القديم للورثة قانون الملاك المستأجرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

الذهب ينهار عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن في مصر

دعاء سورة يس لقضاء الحوائج في الصباح.. بـ10 أدعية تعيش أحلامك

مفاجأة صادمة بشأن حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

موضوعات متعلقة

قانون الإيجار القديم .. 6 حالات لطرد المستأجر وإخلاء الوحدة السكنية

مفاجأة للملاك.. حالات زيادة الإيجار القديم بدون تعديل القانون| تفاصيل

الانتهاء من 80% وإصداره نهاية العام.. انفراجة بشأن قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. هتدفع كام زيادة في الشقة أو المحل؟

10 ملايين شقة.. البرلمان يكشف التفاصيل الكاملة حول تعديلات قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بـطريقة rubrics

خيل وحفلات بدوية.. أول كامب سفاري بالوديان متعة المصطافين في مطروح.. شاهد

لماذا أمر الرسول بقراءة يس على الموتى؟.. علي جمعة: لـ7 أسباب

تسريبات تكشف سعر ومواصفات ساعة جوجل Google Pixel Watch.. فيديو

تفاصيل الإحاطة السرية.. أمريكا تقدم 12 مليار دولار كدعم لأوكرانيا

قطع الكهرباء عن 11 قرية في القليوبية.. اعرف التفاصيل والمواعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب ضد مدرس صور الفتيات داخل مركز.. أمي قالتلي مفيش واحدة هتبصلك

علقة موت.. قرود شرسة تهاجم شابا هنديا وتبرحه ضربا.. شاهد

طريقة عمل اللانشون قبل المدارس.. سهلة وسريعة

أورام في وشه وجسده من 33 سنة.. ياسر يستغيث: ساعدوني أتعالج بره

فيديو

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ