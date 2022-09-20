قطع الكهرباء عن 11 قرية في القليوبية.. اعرف التفاصيل والمواعيد

أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء وذلك لأعمال الصيانة.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة هي جزء من المدينة وجزء من كفر الشهاوي والبقاشين وكفر عثمان وكفر عزب غنيم و عزبة الشيخة فاطمة واسنييت ومستشفى كفر شكر.



كما أعلنت الشركة فصل الكهرباء اليوم أعلى مغذى كفر منصور القديم لتحميل أبراج جهد متوسط من الساعة 9,30 صباحاً وحتى إنتهاء الأعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى قرى كوم الأطرون - كفر النخلة - منشأة العمار - كفر العمار.



وطالبت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل .