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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدمرداش يستجيب لمطالب ذوي الهمم والبصيرة بجامعة العريش

لقاء رئيس جامعة العريش
لقاء رئيس جامعة العريش بذوي الهمم

التقى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش شمال سيناء  أصحاب الهمم والبصيرة  بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالجامعة، للاستماع إلى مطالبهم. 

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، أن جامعة العريش تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وتعمل على دمجهم في كل المجالات بالمجتمع؛ ليتمكنوا من أداء دورهم في خدمة المجتمع، والمشاركة الفعالة في جميع البرامج التنموية.

وتعمل الجامعة على إزالة أي صعوبات تواجه ذوي الهمم خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الطلاب من مختلف الفئات دعمًا ماديًا ومعنويًا وتمكينهم من ممارسة الأنشطة المختلفة "الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية".

وأكد  تقديم سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم وإدماجهم في المجتمع، وأنه بالفعل تم عمل حصر شامل لهم وتحديد نوع الإعاقة وتوفير الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع الإعاقة، وكذا تلبية الاحتياجات لغير منسوبي الجامعة، الذين يبحثون عن الإتاحة والدمج.

ممارسة الأنشطة

ثم استمع الدكتور حسن الدمرداش، إلى الحاضرين، وذلك لمناقشة احتياجاتهم ومتطلباتهم والمعوقات التي تواجههم. 

وأوضح رئيس الجامعة أنه يهدف إلى عمل كيان لممارسة الأنشطة وتحقيق أحلامهم دون تعطيل. 

وبخصوص الامتحانات، أعطى للطلاب الحرية في اختيار المرافق الخاص بهم والذي يتناسب مع احتياجاتهم والمرونة أيضا في وجود مرافق احتياطي، ومزاولة نشاطاتهم التي تناسب قدراتهم في الصالات والملاعب الخاصة بالجامعة، إلى جانب تيسير الحصول على الكتب الدراسية وتحويلها إلى إلكترونية وصوتية، وتقديم لاب توب يتناسب مع  حالتهم، وسماعات وكراسٍ متحركة لذوي الهمم.

وأشار إلى أن الجامعة تحتضن الجميع وتقدر جميع ظروفهم، بل وتسعى للتغلب على هذه الظروف وتحويلها لأسباب للنجاح والتفوق.

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