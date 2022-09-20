شخص بارد.. موجه فيزياء: ابني يستحق يسقط في الثانوية العامة ومش عارف نجح إزاي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعليق موجه فيزياء يشتكي فيه ابنه ويتعجب من نجاحه في الثانوية العامة حيث يرى انه لا يستحق هذا النجاح وكان يجب عليه أن يسقط وأنه شخص مستهر لدرجة كبيرة لدرجة دعته يصفه بالبارد كما كتب.

موجه فيزياء يتعجب من نجاح ابنه فى الثانوية العامة

وكتب الاستاذ هاني سيدهم موجه فيزياء “ انا ابني جاب 59.4% وأنا شايف أن ده كرم من عند ربنا هو يستحق الرسوب او كتيره 51% ليه وايه السبب، هو بارد بارد بارد بدأ المذاكرة من شهر 6 -2021 وضيف عشرة ايام من شهر 7 (ماجل من السنة السابقة يعني سنتين لم يفتح الكتاب بما يرضي ربنا وكمان انا موجه فيزياء لم يجاوب على أي سؤال أو يطلب مني اشرح ليه مثلا سؤال مافتحتش كتاب الفيزياء ولا الكمياء و لا الاحياء و لا الجولوجيا غير فى شهر 6 حد يعقل ذلك”.

موجه فيزياء يتعجب من نجاح ابنه فى الثانوية العامة

وانهالت التعليقات على المعلم تعارضه وتهاجمه بشدة حيث قالت مها أحمد “أكيد انت السبب فى تدميره نفسيا وكمان مش عجبك انه ربنا كرمه وعدى المفروض تفرح مش معترض وانت بتقول إنك فى التربية والتعليم يعنى عارف الدنيا كانت ماشيه ازى الناجح يحمد ربنا”.

بينما جاءت حد الردو تذكر فيها وتقول “المشكله مش ف ابنك والله المشكله فيك لانك بالعقليه دة هتفه من اي حاجه يعملها ف طبيعي هتشوفه فاشل لانك بتاكيد عايزة آله طول نهار وليل يذاكر وكلامك بيقول انك فشلت تبقي اب وانك بقيت مجرد والد وبس وانك تحكم عليه بالفشل لمجرد ان مبقش الحاجه اللي انت عايزها واللي عايز تتفشخر بيها بقا فاشل ف وجه نظرك ودة بيظهر قد ايه انك فاشل كأب ف تربيه المحبه والعطف ف قلب ابنك وانك مجرد ولي امر بيصرف وبس نصيحه ياحضره الموجه ربي ابنك علي المحبه وانك تتقبله وتحبه الاول قبل ماتعلمه ”

موجة فيزياء ابني يستحق يسقط في الثانوية العامة

بينما قال خلف “دا الوحيد اول ما هيكبر هيقول كل الدنيا وقفت معايا الاا ابي” .

وجاءت بعد التعلقات الساخرة التى ترد على موجه الفيزياء فقالت شهد عاطف “ دا عاوز يتربي يا حج ”.

ومن جانبه وجه حسني رسالة تشجعية الولد ولاولده “ مش بعيد يكون له مستقبل أكثر من ال جاب 90 مجموع الثانوية ملوش علاقة بالرزق ولا المستقبل الزاهر”.