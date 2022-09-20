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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على أوراق التقديم لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

بدأت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، في استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023 من طلاب الثانوية العامة، المرشحين من قبل مكتب التنسيق، واجتازوا اختبارات القدرات.

استقبال طلبات التقديم للطلاب الجدد من خريجى الثانوية العامة شعبة علمى علوم وذلك للالتحاق بالجامعة ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وصرح الدكتور ابراهيم الديب رئيس الجامعة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بأن الجامعة والجامعات التكنولوجية بوجه عام تختلف عن أى جامعات أخرى حيث يتم تخريج الطالب بعد عامين يكون حاصل فيه على شهادة دبلوم متوسط عالي فى التكنولوجية، إضافة إلى شهادة البكالوريوس، وان الطالب الذي يتخرج بعد عامين فقط يستطيع أن يقوم بالعمل فور انتهاء دراسته بالصناعة، واذا رغب فى العودة إلى الجامعة واستكمال دراسته بها يستطيع أن يعود مرة اخري لاستكمال البكالوريوس التكنولوجي، وأن تلك المرونة تمكن الطالب من ان يجمع بين الدراسة والعمل  لا تتواجد فى الجامعات الاخري.

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وأوضح الدكتور الديب رئيس الجامعة الأوراق المطلوبة للتقديم والتالي جاءت كالتالي:

- أصل شهادة المؤهل الدراسي و5 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد و5 صور منها.

- 2 صورة لبطاقة الترشيح.

- 8 صور شخصية.

- 2 صورة بطاقة ولي الأمر.

- 5 صور بطاقة شخصية للطالب.

- شهادة ميلاد حديثة للطالب بها الرقم الثلاثي.

- نموذج 2 جند و6 جند أو 7 جند للذكور فقط.

- إحضار قيمة المصروفات الدراسية للسنة الدراسية الأولى وقيمتها 10000 جنيه مع تقديم الملف والدفع عن طريق الفيزا.

- إحضاء شهادة لقاح فيروس كورونا.

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