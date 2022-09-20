ظهر دوره في أزمة كورونا.. حزن في المنوفية لوفاة طبيب شاب فجاة

اتشحت قرية جريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية ، بالسواد حزنا علي وفاة الطبيب الشاب محمود عبد القوي 33 عاما أحد أطباء مستشفي شبين الكوم الجامعي.

الطبيب الراحل

إصابة الطبيب محمود عبد القوي بضيق تنفس:

جاء ذلك عقب إصابته بحالة من التشنجات وضيق حاد في التنفس، تم احتجازه علي إثرها بالعناية المركزة لعدة أيام، وسط دعوات له بالشفاء حيث توالت الدعوات والصلاة له لكي يعود إلى الحياة، حيث جاء مرضه فجأة وكانت صدمة للجميع باحتجازه علي أجهزة التنفس الصناعي.

اعلان وفاة الطبيب الشاب محمود عبد القوي:

فيما أعلنت اليوم مستشفي شبين الكوم الجامعي وفاة الطبيب الشاب وسط حالة من الحزن بين أصدقاءه الأطباء والمرضى وأهله.

الطبيب الراحل

وظهر دور الدكتور محمود عبد القوي واضحا أثناء أزمة كورونا، حيث كان يساعد الجميع ويتابع معهم عبر الهاتف لمتابعة الحالات الصحية دون مقابل ، مع وصف بروتوكول العلاج بعد التوصية بعمل الأشعة والتحاليل.

فيما وصفه الاطباء أنه " الجندي المجهول " في أزمة كورونا، حيث تم إرساله لعلاج مرضي كورونا في مستشفي العزل بالباجور ، وكان يقضي وقته بين المرضي ومتابعتهم.

ويعد الدكتور محمد عبد القوي، أحد اطقم الأطباء داخل مستشفي شبين الكوم الجامعي، حيث كان طبيبا للحالات الحرجة والعناية ونعيد بمستشفيات جامعة المنوفية.

نقابة الأطباء تنعي الطبيب الشاب محمود عبد القوي:

فيما أصدرت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية بيان تنعي فيه الطبيب الراحل " بمزيد من الحزن و الأسى تنعي نقابة أطباء المنوفية وفاة الدكتور محمود عبد القوي مدرس مساعد الحالات الحرجة بكلية الطب جامعة المنوفية داعين المولى عز و جل ان يتغمده بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يجزيه عن عمله و اخلاصه خير الجزاء و ان يلهم اهله ذويه الصبر و السلوان و انا لله و انا اليه راجعون".

كما أصدرت مستشفيات جامعة المنوفية بيان تنعي فيه الطبيب الراحل: " البقاء لله و الدوام لله .. بمزيد من الحزن والأسى تنعى مستشفيات جامعة المنوفية الدكتور/ محمود محمد عبد القوي - المعيد بوحدة الحالات الحرجة بقسم التخدير و الرعاية المركزة بالكلية ، نسأل الله سبحانه و تعالي ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يجعل مرضه في ميزان حسناته و يسكنه فسيح جناته و يتقدم جميع منسوبي مستشفيات جامعة المنوفية بخالص المواساة و العزاء لجميع أفراد أسرته و زملائه و محبيه "

اخر كلمات الطبيب الراحل محمود عبد القوي:

فيما كانت آخر كلماته عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: " انت كطبيب بتكتب للعيان علاج إنما الشفا من عند الله سبحانه وتعالى .. حرصك علي العيان ودعوتك ليه بالشفا من قلبك بظهر الغيب مهم جدا.. خد بالأسباب بس متنساش مسبب الأسباب".

كما نعي رئيس جامعة المنوفية الطبيب الشاب قائلا: " عزاء واجب يتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الدكتور محمود محمد عبد القوي المعيد بوحدة الحالات الحرجة بقسم التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب.. داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".