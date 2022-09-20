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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا طارئا لحل مشكلات مرضى الأورام

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعًا طارئا اليوم مع مسئولي تقديم الخدمات الطبية و الصحية بمحافظة الإسماعيلية؛ لبحث المشاكل و المعوقات التي تواجه منظومة الصحة و أيضًا الاتفاق على إطار تعاون بين كافة الجهات لضمان تقديم خدمة طبية و صحية للمواطنين دون عناء.

ضمَّ الاجتماع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة و السكان بالإسماعيلية و الدكتور أحمد البرعي رئيس فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية و الدكتور أحمد بركات مدير هيئة التأمين الصحي و الدكتور  محمد النخيلي مدير مستشفي الأورام بالإسماعيلية.

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و أكد محافظ الإسماعيلية أن المواطن الإسماعيلي يأتي على رأس الأهمية عند تقديم الخدمات خاصة في مجال الصحة و يجب أن يشعر بما تحظى به المحافظة من اهتمام و تميز في القطاع الطبي و الصحي و بما تتمتع به من منشأت صحية متطورة و مُواكِبة للتقدم و الثورة الهائلة في قطاع تقديم الخدمات الصحية في مصر.

و شدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التنسيق و العمل بين الهيئات الطبية الأربع؛ لتحقيق أفضل خدمة للمواطن يشعر بها و يثني عليها.

و التأكيد على تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين في جميع المستشفيات و خاصة مستشفى الأورام.

و أوصى محافظ الإسماعيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة  لتوعية المواطنين بالخدمات و طرق تقديمها والمسارات الطبية التي يحتاجها للحصول على الخدمة.

حيث تم الاتفاق على أن يتم تحويل المرضى المترددين على مستشفي الأورام مباشرة من الوحدة الصحية التابعين لها بخطاب موجه للمستشفى دون النظر للإجراءات الورقية التي تستكمل تباعًا.

كما وجَّه بتدريب العاملين بهيئة التأمين الصحي الشامل و الهيئة العامة للرعاية الصحية و مستشفى الأورام على سياسات التأمين الصحي الشامل للحصول على الخدمة بجودة عالية من خلال الإدارات المركزية المشرفة.

وكذلك تخصيص منسق مدرب من كل جهة على المستوى الفني و الإداري المطلوب من كل جهة للتنسيق فيما بينهم لتخفيف العبء على المواطنين.

كذلك التوجيه بحوكمة و ضبط الدورة الورقية لتلقي خدمة الأورام، و يتم ذلك من خلال موظفي الثلاث جهات.

و أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تلقي المواطن للخدمات الطبية في كل التخصصات فور وصولهم للمنشآت الصحية و من ثَمَّ إنهاء الإجراءات الورقية.

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