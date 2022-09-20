هكذا وصلت بلادنا.. ترامب يسخر من بايدن خلال مشاركته بجنازة الملكة إليزابيث

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من مشاركة خليفته جو بايدن، في جنازة الملكة إليزابيث الثانية أمس الاثنين، بعدما لم يحظ بالجلوس في المقدمة، وهو أمر رآه بمثابة "عدم تقدير لأمريكا".

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، لجأ ترامب إلى منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، ليسخر من بايدن الذي جلس في الصف الرابع عشر داخل كنيسة ويستمنستر آبي في لندن، عندما ذهب مع زوجته جيل، للمشاركة في الجنازة.

ترامب يسخر

ونشر الرئيس الجمهوري السابق صورة تشير لمكان جلوس بايدن في الخلف، مرفقا إياها بتعليق يقول "في العقار، كما في السياسة والحياة، الموقع مهم جدا".

وأضاف ترامب "هذا ما حدث لأمريكا في غضون فترة قصيرة من عامين فقط، حيث لا احترام".

وتابع "ومع ذلك، فالوقت سانح ليتعرف رئيسنا على قادة العالم الثالث"، مضيفًا "لو كنت رئيسًا، لما أجلسوني هناك، ولكان بلدنا مختلفا اختلافًا كبيرًا عما هو عليه في وقتنا الحالي".

واعتاد ترامب أن يصف البلدان النامية بـ"بلدان العالم الثالث"، في إشارة إلى كونها أقل تقدما، كما نُسب إليه، وهو في منصب الرئيس، إطلاق وصف "مسيء وبذيء" على دول إفريقيا.

انتظار بايدن

ولدى وصول بايدن وزوجته جيل إلى كنيسة "ويستمنستر آبي"، اضطر إلى الانتظار في المدخل للحظات ريثما يمر حاملو صليب جورج وفكتوريا.

ويعد صليب فكتوريا إلى جانب صليب جورج، من أرفع الأوسمة العسكرية الممنوحة في المملكة المتحدة، ولذلك، فإن حامليها حظوا بالأولوية في الدخول.

وفيما كان حاملو الوسامين يمرون أولا في الكنيسة، ظل بايدن وزوجته يتبادلان الأحاديث مع مسؤولين.

لكن بايدن بدا متفهما للموقف، إذ ظهر وهو مبتسم، بينما كان يمسك يد زوجته التي ارتدت اللون الأسود حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.

ورغم اضطراره إلى الانتظار، نال الرئيس الأمريكي، امتيازًا في جنازة الملكة، عندما سُمح له بأن يصل إلى الكنيسة في السيارة المعتمدة للرئاسة الأمريكية التي توصف بالوحش، نظرا لمستوى تحصينها المتقدم للغاية.