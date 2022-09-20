تفاصيل 20 دقيقة في حريق 4 منازل وحوش للماشية بسوهاج

نيران يتعالى لهيبها وجُدران من البلوك تآكلت جدورها، وطيور وماشية نفقت وتركت معايش مُربيها خالية، هكذا كان الحال منذ قليل بقرية نقنق بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

نشبت النيران منذ أقل من ساعة في منزل مكون من ثلاثة طوابق وحوش للماشية مُلحق به، ثم امتدت النيران إلى ثلاثة منازل مجاورة له؛ ما أدى إلى نفوق عدد من الماشية والطيور واحتراق محتويات المنزل الأول، حيث ان المنازل التي امتدت إليها النيران لم تكن مآهولة بالسكان.

"طفي النار.. هات مياه من جوه بسرعة.. مد الخرطوم يا ابني وافتح المياه على الأخر"، هكذا كان لسان حال أهالي قرية نقنق بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، في محاولة منهم لإخماد النيران المُشتعلة بالمنازل المُشيدة بالطوب الأبيض البلوك.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن سوهاج، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب في منزل وحوش للماشية، وامتد لثلاثة منازل مجاورة، مُشيدة بالطوب الأبيض البلوك، بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بعدد من المنازل ناحية قرية نقنق دائرة المركز، وامتدت النيران إلى ثلاثة منازل مجاورة.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في منزل مشيد بالطوب الأبيض البلوك، وحوش للماشية، مِلك المدعو "ا. م- عامل- ٣٢ سنة- يقيم بذات الناحية)، وامتدت النيران إلى 3 منازل مجاورة، مُشيدة بالطوب الأبيض البلوك، وغير مأهولة بالسكان.

وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، بمعاونة الأهالي، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من الغلال والتبن وجزوع النخيل، ونفوق عدد من الطيور والماشية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.