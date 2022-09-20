عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الإهمال.. إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

مركز شباب
مركز شباب

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية ، بمتابعة عدد من مراكز الشباب خلال الفترة المسائية والتي أسفرت عن متابعة 86 مركز شباب على مستوى المحافظة وإحالة العاملين ب 6 مراكز شباب للتحقيق بسبب الإهمال في العمل.

5 أشخاص يشعلون النيران فى جسد مزارع بكفر شكر

حملة مكبرة على المحال والمنشآت التجارية المخالفة بالقليوبية.. شاهد

ضبط عاطل انتحل صفة رسمية للنصب على المواطنين بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا بمدينة بنها

بتكلفة 65 مليون جنيه.. بدء أعمال رصف طريق أبو الغيط بالقليوبية

ضبط 20 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقليوبية

ملحقتش تفرح بتخرجها.. طالبة الدراسات الإسلامية بالقليوبية ماتت حاضنة المصحف |صور

تعرف على سعر وخطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعى الجديدة بالقليوبية.. تفاصيل

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين ، وتقديم الخدمات ، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز ، وكذلك مراجعة الاجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الانشطة .

كما تم التنبيه على نظافة المراكز، وعمل الصيانة اللازمة للمبنى الإدارى و الملاعب ، واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على رواد المركز، و تم تدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات والتنبية على تلافى الملاحظات، وقبول سداد اشتراك العضوية، وأخيرا وضع خطة العام المالي الجديد فى لوحة الاعلانات ، وتغير الإعلام التالفة الموجودة أعلى المبانى الإدارية.

وأشار الصبروط إلى ضرورة الاهتمام  بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين ، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب  ، كما تفتح مراكز الشباب أبوابها لجميع الفئات والأعمار .

القليوبية وزير الشباب وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا بمدينة بنها

وكيل صحة القليوبية يتفقد سير العمل بوحدات طب الأسرة في العبور

قطع الكهرباء عن 11 قرية في القليوبية.. اعرف التفاصيل والمواعيد

وكيل تعليم القليوبية الجديد: لا تستر على المخالفين أو المتقاعسين

ترشيحاتنا

خناقة على شالية.. جولة جديدة لـ رشوان توفيق وابنته في المحاكم

في إطار التعاون الثلاثي.. شكري يلتقي وزيري خارجية اليونان وقبرص في نيويورك

تفكك البلاد.. روسيا تعلن بداية انهيار أوكرانيا

وزير الإعلام اللبناني: نتعاون مع مصر لإحياء أول تليفزيون في العالم العربي

لبحث أوجه التعاون.. رئيس الأعلى للإعلام يلتقي وفد وكالات الأنباء العربية

زيادات سعرية جديدة على جيلي كولراي 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة ومبهجة.. زوجة عماد متعب تتألق في حفل عيد ميلاد ابنتها

تاتو وفستان جريء .. هيفاء وهبي تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحاتها عن فلوسها في البنك.. ملابس أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

عاش لحظات رعب.. ركاب هنود يعلقون لصا من يديه على نافذة المترو

فيديو

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

غلبان والستات واخدة حقوقها.. نجمات هاجمن النساء ودافعن عن الرجال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ