بسبب الإهمال.. إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية ، بمتابعة عدد من مراكز الشباب خلال الفترة المسائية والتي أسفرت عن متابعة 86 مركز شباب على مستوى المحافظة وإحالة العاملين ب 6 مراكز شباب للتحقيق بسبب الإهمال في العمل.

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين ، وتقديم الخدمات ، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز ، وكذلك مراجعة الاجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الانشطة .

كما تم التنبيه على نظافة المراكز، وعمل الصيانة اللازمة للمبنى الإدارى و الملاعب ، واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على رواد المركز، و تم تدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات والتنبية على تلافى الملاحظات، وقبول سداد اشتراك العضوية، وأخيرا وضع خطة العام المالي الجديد فى لوحة الاعلانات ، وتغير الإعلام التالفة الموجودة أعلى المبانى الإدارية.

وأشار الصبروط إلى ضرورة الاهتمام بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين ، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب ، كما تفتح مراكز الشباب أبوابها لجميع الفئات والأعمار .