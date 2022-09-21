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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شبابية..5 سيارات مستعملة أسعارها لا تتخطي 200 ألف جنيه..صور

5 سيارات مستعملة
5 سيارات مستعملة

يحتوي السوق المصري للسيارات علي الكثير من أنواع السيارات المختلفة التي تناسب جميع طبقات المجتمع المصري ، حيث تحتوي تلك الطرازات علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات التي تساعد سائقها وركابها علي الشعور بالأمان والراحة .

وفي ذألك السياق يقدم لكم موقع " صدى البلد " قائمة بـ 5سيارات مستعملة أسعارها لا تتخطي 200 الف جنيه.

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1-سكودا اوكتافيا A4 2003

تحصل سيارة سكودا اوكتافيا A4  موديل 2003 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 102 حصان ، وعزم اقصي للدوران 148 نيوتن/ متر ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 190 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11.8 ثانية .

تقدم سيارة سكودا اوكتافيا A4 2003 بسعر يبدأ من 124 الف جنيه ، ويصل إلي 138 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سكودا اوكتافيا A4 2003

2-هيونداي جيتز 2008

تستمد سيارة هيونداي جيتز 2008 قوتها من محرك سعة 1100 سي سي ، ينتج قوه قدرها 65 حصان ، وعزم اقصي للدوران 96نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة مانيوال ، وتستهلك السيارة 3.7 لتر لكل 61.6 كم/ ساعة .

تبدأ أسعار سيارة هيونداي جيتز 2008 من 132 الف جنيه ، وتصل إلي 157 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

هيونداي جيتز 2008

3-كيا سيراتو 2008

تحتوي سيارة كيا سيراتو 2008 علي محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 122 حصان ، وعزم دوران 154 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.2 ثانية ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 192 كم/ ساعة .

تتوافر سيارة كيا سيراتو 2008 بأسعار تبدا من 152 الف جنيه ، وتصل إلي 176 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

كيا سيراتو 2008

4-رينو سانديرو 2020

زودت سيارة رينو سانديرو 2020 بمحرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 110 حصان ، وعزم اقصي للدوران 148 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11 ثانية .

تأتي سيارة رينو سانديرو 2020 بسعر 214 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

رينو سانديرو 2020

5-تويوتا افانزا 2008

تظهر سيارة تويوتا افانزا 2008 بمحرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 101 حصان ن وعزم اقصي للدوران 134 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك .

تويوتا افانزا 2008

يتراوح سعر سيارة تويوتا افانزا 2008 ما بين 157 الف جنيه ، ويصل إلي 181 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

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