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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. أحدث إطلالة لـ عماد متعب ويارا نعوم

عماد متعب وزوجته
عماد متعب وزوجته

 


 

حرصت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها رفقة زوجها عماد متعب عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"
 

وظهرت زوجة نجم الأهلى السابق عماد متعب بإطلالة جذابة، مرتدية توب اورانج، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة واعتمدت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون روز في الشفاه.


 


يُذكر أن يارا نعوم تزوجت من عماد متعب في عام 2013، وأنجبت منه ابنتيها تمارا وسيلين، ويعيشان معا حياة زوجية مستقرة.

من هي يارا نعوم زوجة عماد متعب

يارا نعوم هي ملكة جمال مصر السابقة ، حيث أنها شاركت في تلك المسابقة خلال عام 2008 ، ومن ثم حصلت على ذلك اللقب ، وكانت قبل مشاركتها في تلك المسابقة قد درست الديكور وذلك في معهد السينما ، وبعد ذلك بدأت العمل في ذلك المجال بما يتناسب مع دراستها حيث أنها كانت وذلك ضمن أنها في بداية حياتها عملت كمهندسة ديكور  تحت التدريب حيث أنها كانت تقوم بتصميم وإنشاء الديكورات وذلك تحت إشراف مهندسي الديكور الآخرين ، وكان من ضمن الأعمال الدرامية التي عملت فيها ضمن ذلك المجال هو مسلسل "أحزان مريم " وفيلم "حين ميسرة"
 

وتزوجت من لاعب النادي الأهلي السابق عماد متعب وخلال فترات متقاربة أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب أحدث الإطلالات الخاصة بها والتي تقوم بنشرها من خلال منصة التواصل "انستجرام " ، ضمن الحساب الخاص بها.

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IMG_٢٠٢٢٠٩٢٠_٢٢١٠٠١
إطلالة جذابة نجم الأهلي زوجة عماد متعب ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم عماد متعب

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