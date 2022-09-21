برلمانية: ما زال لدينا مشكلة في ثقافة التبرع بنقل الأعضاء رغم القانون

مجدي يعقوب نقل أعضاء متوفاه في دولة عربية تبرعت باعضاءها لإنقاذ حياة ٦ أشخاص

أكدت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، أن هناك مطالب برلمانية بتفعيل آليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وأضافت عبلة الألفي، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن القانون صدر في عام ٢٠١٠، واللائحة التنفيذية في ٢٠١١ والدنيا بعدها نامت.

ليس لدينا فكرة المسئولية المجتمعية



وتابعت النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب، أن مازال لدينا مشكلة في ثقافة التبرع بنقل الأعضاء رغم وجود القانون، مستدركة أنه ليس لدينا فكرة المسئولية المجتمعية أو المشاركة المجتمعية في فكرة التبرع بالأعضاء.



وأكملت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، أن الدكتور مجدي يعقوب قام بنقل أعضاء متوفاة في إحدى الدول العربية تبرعت بأعضائها لإنقاذ حياة ٦ أشخاص.