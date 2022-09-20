تحرك روسي عاجل.. بوتين يسحب قوات المظلات من سوريا لإرسالها إلى أوكرانيا

قال مسؤولون في كييف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ في سحب مظليين من سوريا لزيادة القوات في أوكرانيا.

وأطلق بوتين الغزو الأوكراني في 24 فبراير، على أمل أن يقوده جيشه إلى نصر سريع.

ومع ذلك، ردت أوكرانيا بدفاع أقوى من المتوقع، مما منع موسكو من تحقيق أي انتصارات كبيرة بعد سبعة أشهر من القتال. وفي الواقع، شنت القوات الأوكرانية الآن هجمات مضادة لاستعادة المناطق الرئيسية التي كانت تحتلها روسيا سابقا.

وتعاملت موسكو مع عدد لا يحصى من القضايا المحيطة بقواتها طوال فترة الصراع، حيث ظهرت تقارير تفيد بأن العديد من الجنود يفتقرون إلى الدافع والقيادة القوية، مما أقام مقارنة حادة مع الجهود الدفاعية الحماسية من أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنه وسط هذا النقص في الأفراد، تقوم روسيا الآن بنقل فوج مهم من المظليين من سوريا إلى أوكرانيا.

وقالت: “بسبب عدم نجاح إجراءات التعبئة الخفية، قررت القيادة العسكرية والسياسية لروسيا سحب وحدات من فوج المظليين 217 من أراضي الجمهورية العربية السورية وما وراء الاستعدادات للانتقال إلى أوكرانيا”.