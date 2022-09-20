عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك روسي عاجل.. بوتين يسحب قوات المظلات من سوريا لإرسالها إلى أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال مسؤولون في كييف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ في سحب مظليين من سوريا لزيادة القوات في أوكرانيا.

وأطلق بوتين الغزو الأوكراني في 24 فبراير، على أمل أن يقوده جيشه إلى نصر سريع.

ومع ذلك، ردت أوكرانيا بدفاع أقوى من المتوقع، مما منع موسكو من تحقيق أي انتصارات كبيرة بعد سبعة أشهر من القتال. وفي الواقع، شنت القوات الأوكرانية الآن هجمات مضادة لاستعادة المناطق الرئيسية التي كانت تحتلها روسيا سابقا.

وتعاملت موسكو مع عدد لا يحصى من القضايا المحيطة بقواتها طوال فترة الصراع، حيث ظهرت تقارير تفيد بأن العديد من الجنود يفتقرون إلى الدافع والقيادة القوية، مما أقام مقارنة حادة مع الجهود الدفاعية الحماسية من أوكرانيا.

هل تندلع الحرب؟.. حقيقة إعلان روسيا التعبئة العامة والسيناريوهات المحتملة

تفكك البلاد.. روسيا تعلن بداية انهيار أوكرانيا

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنه وسط هذا النقص في الأفراد، تقوم روسيا الآن بنقل فوج مهم من المظليين من سوريا إلى أوكرانيا.

وقالت: “بسبب عدم نجاح إجراءات التعبئة الخفية، قررت القيادة العسكرية والسياسية لروسيا سحب وحدات من فوج المظليين 217 من أراضي الجمهورية العربية السورية وما وراء الاستعدادات للانتقال إلى أوكرانيا”.

روسيا سوريا بوتين أوكرانيا الرئيس الروسى الجيش الروسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

موضوعات متعلقة

تونس.. لجنة مكافحة الإرهاب تقرر تجميد أموال عدد من الأشخاص

في اللحظة الأخيرة.. بوتين يلغي أهم خطاب منذ بداية حرب أوكرانيا

تفكك البلاد.. روسيا تعلن بداية انهيار أوكرانيا

أقرب إلى المستحيل .. أردوغان يوضح شروط إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

إعلان صادم.. إسبانيا: بوتين في حالة حرب مع الاتحاد الأوروبي بأكمله

طلب 2 مليون دولار.. شرطة جورجيا تحرر رهائن احتجزهم مسلح داخل بنك

أثناء تقديم عشاء لأطفاله.. نجاة أشد منتقدي بوتين من محاولة اغتيال

بسبب الاستفتاءات.. الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا

ترشيحاتنا

شوبير يعلن تولي خوان جاريدو مديراً فنياً للإسماعيلي

اختتام فاعليات النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي "القيادات النسائية الأفريقية"

المتحدث الإعلامي لإيلكت: الاتصالات سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 : احذر من المخاطرة

جزء تدفعه الدولة.. مفاجأة مدوية بشأن راتب فيتوريا مع منتخب مصر

كلام نهائي.. إيلكت التشادي يكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

بإطلالة جذابة.. أسماء جلال تخطف الأنظار على إنستجرام

قوام رشيق.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة مميزة في أحدث ظهور

قوام رشيق.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بأنوثتها| شاهد

فيديو

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ