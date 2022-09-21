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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا: نرفض الاستفتاءات الصورية في أوكرانيا.. وبوتين يخاطر بتدمير بلاده

ألمانيا: نرفض الاستفتاءات
ألمانيا: نرفض الاستفتاءات الصورية في أوكرانيا.. وبوتين يخاطر

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده " لن تقبل بأي استفتاءات زائفة في أوكرانيا.. ولن نوافق على سلام تمليه علينا روسيا".

واتهم شولتز في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، روسيا بتنظيم "استفتاءات صورية" في مقاطعات شرقي أوكرانيا لضمها رسميا إلى الأراضي المحتلة.

وأضاف "من الواضح جدا أنه لا يمكن قبول هذه الاستفتاءات الصورية.. فهي غير متوافقة مع القانون الدولي".

كما اتهم شولتز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  بالسعي وراء أهداف "إمبريالية"، مؤكدا أن ألمانيا ستواصل الوقوف إلى جانب الأوكرانيين.

وشدد على أن أوكرانيا لديها كل الحق في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها والديمقراطية.

وتابع "بوتين لا يخاطر فقط بتدمير أوكرانيا.. وإنما أيضا بتدمير بلاده".

وأكد شولتز أن إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا" ليس كافيا" ويجب مواجهة حقيقية لأهداف بوتين، معلنا أن برلين ستستضيف مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، في 25 أكتوبر المقبل.

على جانب آخر، دعا المستشار الألماني إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي.

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وفي وقت سابق، أعلنت مناطق انفصالية موالية لروسيا، في دونباس شرق أوكرانيا، وخيرسون جنوب البلاد، تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى موسكو، ما اعتبره محللون تصعيدا خطيرا ينعكس على الحرب المستمرة منذ حوالي 7 أشهر.

وتعتزم مقاطعة زابوريجيا، وخيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، تنظيم استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.

كما أعلنت جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين، تنظيم استفتاء مماثل في نفس الفترة، واللتين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دولتين مستقلتين قبيل بدء الحرب.

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