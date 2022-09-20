الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات جديدة على روسيا

حال ضم أراض أوكرانية جديدة

أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات إضافية على روسيا في حال إجراء استفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون من أجل الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وقال بوريل في بيان إنه "ستتم محاسبة روسيا وقيادتها السياسية وجميع المشاركين في هذه الاستفتاءات، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا".

وتابع بوريل قائلا: "كما سيتم النظر في اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد روسيا".

وأعلن المتحدث باسم البرلمان في جمهورية لوجانسك الشعبية أن الرئيس ليونيد باسيتشنيك، قد وقع قانونا بشأن إجراء استفتاء في البلاد حول الانضمام إلى روسيا.

وقال رئيس مجلس الشعب في جمهورية لوجانسك الشعبية، دينيس ميروشنيشنكو، إن المجلس قرر إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري لعام 2022، حسبما قال رئيس المجلس.

وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن دستور جمهورية دونيتسك الشعبية في حالة الانضمام إلى روسيا سيتم تكييفه مع القوانين ولن يتغير العلم.

