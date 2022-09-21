الملا: نعتزم إتاحة الفرصة لصناعة البترول والغاز وشركاتها العالمية في مؤتمر المناخ

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع وفد لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لتنسيق الجهود بشأن الإعداد لمشاركة قطاع البترول والغاز في يوم خفض الانبعاثات الكربونية الذي سيتم تنظيمه في قمة المناخ العالمية Cop27 التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

شارك في الاجتماع رئيسة الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة سيلفيا ميناسا، ورؤساء وممثلو الشركات الأمريكية العاملة في مصر، وضمت بكتل وهني ويل وشلمبرجير وبيكرهيوز وأباتشي وشيفرون واكسون موبيل، وشركة طاقة عربية، ووكيلي وزارة البترول للمشروعات والمكتب الفني ونائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للطاقة الخضراء.

وأكد المهندس طارق الملا أن مصر أول دولة تعمل على إتاحة الفرصة لصناعة البترول والغاز وشركاتها العالمية في مؤتمر قمة المناخ لعرض خططها الفعلية للتحسين البيئي وخفض الانبعاثات من أنشطة هذه الصناعة باستخدام أحدث التكنولوجيات.

وقال إن المؤتمر فرصة كبيرة للتأكيد على أن هناك جهودا فعلية يتم بذلها على أرض الواقع من شركات البترول والغاز لمواكبة التوجهات العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، وإن صناعة البترول والغاز تستثمر في تطبيق التكنولوجيات الحديثة التي تحقق هذا الهدف وتعكس التزامها بالمسئولية البيئية بما يعد رسالة مهمة على مساعيها الصادقة في هذا الشأن.

وأوضح أن الشركات العالمية العاملة في مصر تعمل بالتعاون مع قطاع البترول على العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، وأن المشاركة في مؤتمر قمة المناخ نافذة لعرض هذه المبادرات أمام العالم.

ولفت الوزير إلى أهمية المشاركة المصرية في مبادرة التعهد العالمي للميثان لتقليل انبعاثات غاز الميثان، والتي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انضمام مصر إليها في شهر يونيو الماضي.

وأضاف أنها ستكون ضمن الموضوعات المطروحة في يوم خفض الانبعاثات الكربونية خلال المؤتمر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات التعاون بين قطاع البترول والشركات الأمريكية في تنفيذ مبادرات ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بمواقع العمل.

وأكد الملا أهمية التعاون والتنسيق الحالي للمساهمة في توفير التمويل والتكنولوجيات وتدريب الكوادر لتنفيذ هذه المشروعات.

وعرض رؤساء وممثلو الشركات تصوراتهم لعرض تلك الجهود والمشروعات خلال المؤتمر ، وتم الاتفاق على تكوين فرق عمل من الجانبين وسرعة عقد اجتماعات تنفيذية لإقرار الموضوعات والمجالات التي سيتم عرضها.

وأشاد الملا بالتعاون البناء بين قطاع البترول ومختلف الشركات والمؤسسات الأمريكية العاملة في مجال البترول والغاز.