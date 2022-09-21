عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا: نعتزم إتاحة الفرصة لصناعة البترول والغاز وشركاتها العالمية في مؤتمر المناخ

صدى البلد

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع وفد لجنة البترول والغاز  بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لتنسيق الجهود بشأن الإعداد لمشاركة قطاع البترول والغاز في يوم خفض الانبعاثات الكربونية الذي سيتم تنظيمه في قمة المناخ العالمية Cop27  التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل. 

شارك في الاجتماع رئيسة الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة سيلفيا ميناسا، ورؤساء وممثلو الشركات الأمريكية العاملة في مصر، وضمت بكتل وهني ويل وشلمبرجير وبيكرهيوز وأباتشي وشيفرون واكسون موبيل، وشركة طاقة عربية، ووكيلي وزارة البترول للمشروعات والمكتب الفني ونائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للطاقة الخضراء.

وأكد المهندس طارق الملا أن مصر أول دولة تعمل على إتاحة الفرصة لصناعة البترول والغاز وشركاتها العالمية في مؤتمر قمة المناخ لعرض خططها الفعلية للتحسين البيئي وخفض الانبعاثات من أنشطة هذه الصناعة باستخدام أحدث التكنولوجيات.

txt

وزير البترول يبحث مع عضو البرلمان الأوروبي سد فجوة الطاقة العالمية

txt

البترول: طفرة في تكرير النفط بمصافي شركة القاهرة

 وقال إن المؤتمر فرصة كبيرة للتأكيد على أن  هناك جهودا فعلية يتم بذلها على أرض الواقع من شركات البترول والغاز  لمواكبة التوجهات العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، وإن صناعة البترول والغاز تستثمر في تطبيق التكنولوجيات الحديثة التي تحقق هذا الهدف وتعكس التزامها بالمسئولية البيئية بما يعد رسالة مهمة على مساعيها الصادقة في هذا الشأن.

وأوضح أن الشركات العالمية العاملة في مصر تعمل بالتعاون مع قطاع البترول على العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، وأن المشاركة في مؤتمر قمة المناخ نافذة لعرض هذه المبادرات أمام العالم.

ولفت الوزير إلى أهمية المشاركة المصرية في مبادرة التعهد العالمي للميثان لتقليل انبعاثات غاز الميثان، والتي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انضمام مصر إليها في شهر يونيو الماضي.

وأضاف أنها ستكون ضمن الموضوعات المطروحة في يوم خفض الانبعاثات الكربونية خلال المؤتمر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات التعاون بين قطاع البترول والشركات الأمريكية في تنفيذ مبادرات ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بمواقع العمل. 

وأكد الملا أهمية التعاون والتنسيق الحالي للمساهمة في توفير التمويل والتكنولوجيات وتدريب الكوادر لتنفيذ هذه المشروعات. 

وعرض رؤساء وممثلو الشركات تصوراتهم لعرض تلك الجهود والمشروعات خلال المؤتمر ، وتم الاتفاق على تكوين فرق عمل من الجانبين وسرعة عقد اجتماعات تنفيذية لإقرار الموضوعات والمجالات التي سيتم عرضها.

وأشاد الملا بالتعاون البناء بين قطاع البترول ومختلف الشركات والمؤسسات الأمريكية العاملة في مجال البترول والغاز.

طارق الملا وزير البترول لجنة البترول قمة المناخ خفض الانبعاثات صناعة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

خطر ومحرمة دوليًا.. الولادة القيصرية «جريمة» طبية في حق سيدات مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

ترشيحاتنا

بعد زيادات اليوم.. أسعار السجائر الجديدة بالمحلات والأكشاك

لن تتخيل ما يحدث عندما تنام على وضوء

خبير تغذية يحذر من الإفراط في تناول حلوى المولد: تسبب انسداد الشرايين

قلي وأوعى تتكسف.. آيتن عامر تعلق برسالة غامضة على بوست بالسوشيال ميديا

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 .. احصل عليها الآن برقم الجلوس

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 21-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدما تصدرت تريند جوجل.. إطلالات جريئة أثارت الجدل للفنانة سمية الخشاب

خطر ومحرمة دوليًا.. الولادة القيصرية «جريمة» طبية في حق سيدات مصر

نشرة المرأة.. حشرة تثير السوشيال ميديا بسبب انتشارها في المنازل وتسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير ووصفة تنظف الشرايين بأسرع مما تتوقع

الحسد.. 7 علاجات لمواليد برج السرطان

فيديو

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ