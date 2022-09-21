بوشاح على رأسها.. لقاء الخميسي في سيلفي جديد تحت أشعة الشمس

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها، عبر خاصية “الستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي في صورة سيلفي أسفل أشعة الشمس، مرتدية نظارة شمس، وواضعة وشاحا على رأسها.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.