عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوشاح على رأسها.. لقاء الخميسي في سيلفي جديد تحت أشعة الشمس

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها، عبر خاصية “الستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي في صورة سيلفي أسفل أشعة الشمس، مرتدية نظارة شمس، وواضعة وشاحا على رأسها.

بدون مكياج..لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالهوت شورت.. لقاء الخميسي تستعرض أنوثتها على إنستجرام

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

الفنانة لقاء الخميسى لقاء الخميسي اخبار لقاء الخميسي اطلالات لقاء الخميسي اخر أعمال لقاء الخميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

التأمين الصحي الشامل بديلا للعلاج على نفقة الدولة.. اعرف مراحل التطبيق

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

موضوعات متعلقة

أغلى ناس على قلبي.. تامر حسني يوجه رسالة صباحية إلى المتابعين.. فيديو

بـ شنب كبير.. سعد الصغير يظهر بلوك صعيدي عبر انستجرام |شاهد

بفستان صيفي.. رانيا يوسف في إطلالة صباحية

شبه ابنتها لارا.. أسما شريف منير تشارك صورة نادرة من طفولتها

قبعة ونظارة شمس.. بريانكا شوبرا تخطف الأنظار برفقة ابنتها مالتي

داخل مسرح.. كارولين عزمي برفقه أشرف زكي ويحيي الفخراني وصابرين |شاهد

ترشيحاتنا

تبدأ من 3 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر طيران العمرة لهذا العام

اعتقد أنها مازالت حية.. اعترافات الشاب المتهم بالهجوم على نعش الملكة إليزابيث

اليوم العالمي للزهايمر 2022.. تعرف على علامات الإنذار المبكر وأعراض المرض

انتصار السيسى: السلام هو روح الأديان والخيار الوحيد لتحقيق الطمأنينة

معرفوش يسافروا .. غرفة السياحة توجه رسائل هامة لراغبي العمرة

لأول مرة مستشارة لشيخ الأزهر.. من هي الدكتورة نهلة الصعيدي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعتقد أنه المسيح.. تفاصيل صادمة عن الاضطرابات النفسية للممثل عزرا ميلر

بدون مكياج.. الجمهور يغازل أسماء أبو اليزيد: كفاية خطف قلوب بقى.. شاهد

أرقام خرافية.. سعر صادم لـ فستان ياسمين صبري في صاحبة السعادة

أمراض مزمنة تصيبك عند النوم في الضوء.. احترس منها

فيديو

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ