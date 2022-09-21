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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتفاقية عفا عليها الزمن.. مبابي على موعد مع أزمة جديدة

مبابي
مبابي

تجددت أزمة الصورة الخاصة بالمهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي داخل منتخب فرنسا قبل المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها في قطر نهاية العام الجاري  

وذكرت تقارير إعلامية أن ضجة جديدة افتعلها المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي، بسبب معركة حقوق صوره مع الديوك الزرقاء قبل المشاركة في نهائيات المونديال.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن نجم باريس سان جيرمان المهاجم كيليان مبابي امتنع عن المشاركة في جلسة التصوير الخاصة بمنتخب فرنسا، واعترض على اتفاقية الحقوق التجارية.

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وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن ممثلي كيليان مبابي طلبوا تعديل الاتفاقية كل 4 سنوات، لكن الاتحاد الفرنسي رفض طلبهم.

وأضافت: “محامي المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي علق على أزمة الصورة قائلا: اتفاقية عفا عليها الزمن”. 

أزمات لا تنتهى

أزمات المهاجم الشاب كيليان مبابي في فرنسا لا تنتهى بعد ما جدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان وتخلي عن حلم تمثيل فريق ريال مدريد الإسبانى.

المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بات ينتقل من أزمة إلى أخرى خلال الفترة الأخيرة، وهذه المرة مع صديقه وزميله في باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي.

المهاجم الفرنسي الشاب رفض الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال انتقالات الميركاتو الصيفي بشكل مجاني، ليقرر البقاء في صفوف فريق باريس سان جيرمان حتى 2025 بعقد مالي ضخم هو الأغلى بالتاريخ، وبعد هذه الخطوة أصبح البعض يعتقد أن مبابي يحظى بصلاحيات ضخمة داخل النادي الفرنسي.

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وتعرّض اللاعب الشاب كيليان مبابي للعديد من الاتهامات بالأنانية وسوء التعامل مع زملائه بالنادي، بظهور لقطة جمعته بصديقه المغربي أشرف حكيمي في إحدى مباريات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من الموسم الماضي لتثير الجدل حول هذه الحقيقة.

تم التقاط مقطع فيديو من خلال "أمازون برايم" يظهر فيها المهاجم الفرنسي الشاب كليان مبابي وهو يوبخ المدافع المغربي أشرف حكيمي خلال إحدى المباريات التي ظهرت وكأنها من الموسم الماضي.

كواليس خناقة حكيمي ومبابي

وظهر الثنائي كليان مبابي وأشرف حكيمي وهما يتناقشان بخصوص لقطة لم تكن فيها الأمور على ما يرام في الملعب، وتسببت في ضياع هجمة خطيرة على الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وقال أشرف حكيمي للمهاجم الفرنسي الشاب كليان مبابي في مقطع الفيديو: “لو كان الأمر كما تقول، أنا آسف”، ورد عليه مبابي: "لا يكفي أن تقول آسف، يجب أن تلعب تمريرة جيدة".

المهاجم الفرنسي الشاب كليان مبابي، البالغ من العمر 23 سنة، تورط في مشكلة أخرى مع زميله البرازيلى نيمار دا سيلفا في بداية الموسم الحالي بسبب تسديد ركلات الجزاء، ثم تلتها أزمة مع أشرف حكيمي زميله الأقرب في غرفة ملابس النادي.

وتسبب رد الفرنسي الشاب كليان مبابي على  أشرف حكيمي، في هجوم كبير على الدولي الفرنسي من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بالأنانية وعدم التعامل مع اللاعبين بفريقه بطريقة جيدة مثلما حدث مع البرازيلى نيمار.

ويأتي ظهور هذه الواقعة بعد أيام قليلة فقط من سخريته مع مدربه كريستوف جالتييه من أزمة توفير الطاقة في فرنسا، بالإضافة للاتهامات الموجهة لبول بوجبا، زميله في منتخب الديوك، بالاستعانة بمشعوذ من أجل إلحاق الضرر بالمهاجم الشاب.

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