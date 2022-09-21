تفاصيل عودة ويل سميث إلى السينما بعد واقعة الأوسكار

يخطط الممثل الشهير ويل سميث للعودة للأضواء مرة أخرى من بوابة الإنتاج السينمائي لفيلم مقتبس من رواية Brilliance.

يشارك ويل سميث في إنتاج فيلم Brilliance، ويضع عينه على أن يقوم بالبطولة التمثيلية للعمل أيضا، لكن مصادر أكدت أنه لم يحدد موقفه حتى الآن.

ولم يشارك ويل سميث في أي عمل تمثيلي منذ حادث صفعة الأوسكار التي تسببت في الإضرار بسمعته داخل هوليوود، قبل أن يفوز بجائزة أفضل ممثل.

تم حضر ويل سميث من دخول فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات، وتوقفت عدد من مشروعات الأفلام التي يشارك بها في مارس الماضي أي قبل 6 أشهر.

كشف الممثل الكوميدي كريس روك، عن أنه رفض عرضًا لتقديم حفل الأوسكار المقبل، وذلك بعد أن قدمت له الأكاديمية دعوة ليكون مقدم حفل الأوسكار الـ95.

وبحسب ما ورد، قال كريس روك للجمهور أثناء تقديمة عرض “ستاند أب” بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأمريكية: إنه عُرض عليه العودة لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2023، كمضيف بعد أن صفعه ويل سميث على خشبة المسرح.

وأضاف كريس روك خلال العرض الكوميدي الذي قدمه، أن العودة على مسرح الأوسكار ستكون مثل العودة إلى مسرح الجريمة.

وسخر كريس روك من صفعة ويل سميث خلال تقديمه “ستاند أب” قائلا: "إن الضربة التي تلقاها، أتت من الرجل الذي لعب دور محمد علي.. قد أصابت بالفعل".