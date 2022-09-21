قوافل طبية.. حياة كريمة تواصل فعاليات مبادرة "أنت الحياة " بالشرقية

كشف محمد غيث منسق ميدانى بمؤسسة حياة كريمة تفاصيل فعاليات مبادرة " انت الحياة " التى تتواصل لليوم الخامس على التوالى .



وقال " غيث " خلال تقرير أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، إن المبادرة تطلق عدة فعاليات منها فعالية القومي للمرأة ، القوافل الطبية التى تضم اختصاصات الباطنة ، الجلدية ، نساء وتوليد ، ومبادرات مكافحة الإدمان للأطفال وإطلاق حملة للتوعية بمخاطرة .

وأضاف أن المبادرة تستعين بالرموز الناجحة والحملات الإعلانية ضد مخاطر الإدمان مثل الرموز الرياضية وفى مقدمتهم محمد صلاح كى يكون للطالب قدوة وحافز للأطفال .