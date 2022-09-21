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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يسخر من الأهلي عقب توقيع عقوبة علي صلاح محسن

صدى البلد

سخر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق من قرار النادي الأهلي بتوقيع عقوبة علي صلاح محسن نجم الفريق بسبب مفاوضاته مع الزمالك وبيراميدز .

 

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر أثير أون سبورت اف ام أن نجم الأهلي متواجد علي قوائم الانتظار في الفريق ولكن بالطبع فكره أن يوقع لناديين في وقت واحد أمر غير صحيح .

 

وأضاف أن الأهلي أراد أن يخبر صلاح محسن أن ما قام به “ عيب ” ولكن هل يلتزم الأهلي بهذا عندما يفاوض أي لاعب مرتبط بعقد مع ناديه .

 

وتابع أن الهلال السعودي تقدم بالتماس للاتحاد السعودي من أجل أن يشارك للاعب جديد اسمه محمد كنو خلال مباراة كأس سوبر لوسيل باعتبارها مباراة وديه و لكن الاتحاد رفض ووقع عقوبة علي اللاعب بسبب توقيعه للناديين في وقت واحد .

 

وأكمل أن اللوائح يحب أن تحترم ويتم تنفيذها بحسم و قوه ويجب علي الأندية سواء كانت كبري أو صغري يجب احترامها .

 

 

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