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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد برنامج تدريب فنيات الرصف.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ سير البرنامج التدريبي المقام بمركز استدامة للتدريب والتطوير لنواب المراكز والمدن بالمحافظة للتدريب على فنيات استلام أعمال الرصف للطرق بالمحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اللواء سعيد عمارة، وأشرف عبد الونيس، وهالة أبو السعد، والدكتورة منى عبد العاطي.

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وصرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج هو أحد البرامج التخصصية التي تستهدف رفع كفاءة نواب المراكز والمدن بالمحافظة في فنيات استلام أعمال رصف الطرق بالمحافظة، وأنه يأتي ضمن حزمة من البرامج الفنية الدقيقة التي تلامس الاحتياج الفعلي للمستفيدين من الحضور، مُؤَكِّدًا أن تلك البرامج ومثيلاتها تأتي على أولويات التدريب بالمحافظة والتي تستهدف حل مشكلات واقعية وصقل مهارات المسئولين في كافة القطاعات بالجهاز الإداري للمحافظة في مهام عملهم المنوطة والتي تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان أداء المهام بالدقة والكفاءة المطلوبة حِفَاظًا على مقدرات الدولة.


ومن جانبه، أكد عمرو البشبيشي نائب المحافظ، أن مركز استدامة للتدريب والتطوير يحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية الموضوعة له وهو زيادة الوعي الفني والتقني ومواجهة غياب الخبرات التخصصية الدقيقة والنوعية في مجالات عمل الإدارة المحلية. مشيراً إلى أن البرنامج ينفذ للعام الثاني على التوالي لمستفيدين جدد من نواب مراكز ومدن المحافظة لتوسيع دائرة الاستفادة منه وضمان تغطية أوسع لكل قطاعات المحافظة.


وقد أشاد نواب الشعب من مجلسي النواب والشيوخ بالطفرة الفنية والتقنية الموجودة بالمركز وأن وجود مثل استدامة على أرض المحافظة بتلك القدرات التقنية واللوجستية يعد إحدى الطفرات النوعية في مجال بناء القدرات وتطوير رأس المال البشري بالمحافظة في نموذج عصري مميز يضاهي مراكز إقليمية ذات شأن، مؤكدين على ضرورة مواصلة مثل تلك البرامج والتأكيد على متابعة المخرجات التدريبية التي تنعكس على تطوير ملموس على أرض الواقع يستشعره المواطن.


وأكد كريم السماحي، مدير مركز استدامة، أن برنامج فنيات أعمال رصف الطرق هو حلقة من سلسلة برامج وورش عمل تخصصية وضعها مركز استدامة حيز التنفيذ خلال الخطة الحالية للعام 2022 تشمل التحول الرقمي والتدريب على ميكنة الخدمات وكذا برامج تأهيل القيادات التنفيذية فضلا عن برامج التطوير الإداري وتطوير الذات للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة.


وأوضح أن البرنامج الحالي ينفذ على مدار يومي أحدهما تدريب ميداني بالكامل ومحاكاة لأعمال إعداد الخلطة الأسفلتية بوحدة الرصف ومعامل مديرية الطرق والنزول على الطبيعة لأحد الشوارع قيد التنفيذ لمعاينة الأعمال وشرح موضوعي للمشكلات المتكررة وآليات العمل على تلافيها.


جدير بالذكر أن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين عدد من المؤسسات الحكومية بالمحافظة ويحاضر به عدد من المتخصصين يمثلون تلك الجهات على رأسها جامعة كفر الشيخ ممثلة في الدكتور محمد حامد، بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، ومديرية الطرق بالمحافظة ممثلة في المهندس حسن العرجاوي ، مدير المديرية، ووحدة الرصف ممثلة في المهندس محمد الشيخ، ويستهدف البرنامج تدريب 20 مستفيداً يمثلون نواب المراكز والمدن بالمحافظة وعدد من مسئولي المتابعة الميدانية لمكتب المحافظ وعدد من مفتشي الحوكمة والمراجعة الداخلية بالديوان العام.

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