تعليمات خاصة من "فيريرا" لثنائي الزمالك

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة للثنائي محمد عبد الشافي وسيد عبدالله "نيمار" لاعبا الأبيض عقب انتهاء الجزء الأول من التقسيمة الفنية التي أقيمت خلال مران اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيليكت التشادي ضمن منافسات الإياب للدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك وإيليكت التشادي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".