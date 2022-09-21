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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار أسعار الخبز.. خطر الجوع يظهر في أوروبا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال تقرير لصحيفة “ادفانس” الكرواتية، إن التضخم يستمر في الارتفاع بأوروبا، وارتفعت أسعار الخبز بنسبة 20٪ تقريبًا، ما يهدد بتجويع دول الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت تكلفة الخبز بالاتحاد الأوروبي في أغسطس بنسبة 18٪ مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم قياسي منذ ديسمبر 2017، عندما نشر يوروستات لأول مرة أرقامًا لهذه القضية. 

وفي العام الماضي، ارتفع سعر الخبز في أوروبا بمعدل ثلاثة في المائة، على مستوى التضخم، وتظهر أرقام هذا العام مقدار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

في الوقت نفسه، تختلف البيانات بشكل كبير في البلدان المختلفة. 

لذلك، في فرنسا، ارتفع سعر الخبز بنسبة ثمانية في المائة، وفي هولندا ولوكسمبورج بمقدار عشرة، وفي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا وكرواتيا وسلوفاكيا، بنحو الثلث.

والأسوأ من ذلك كله هو الوضع في المجر، التي تعاني زيادة بنسبة 66٪ في الأسعار، والتي، بالإضافة إلى العوامل الأوروبية، ترجع أيضًا إلى الجفاف الشديد.

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وقال التقرير: "لذلك يمكننا القول إن المحور الممتد من بحر البلطيق إلى البحر الأدرياتيكي هو الأكثر معاناة”، مضيفا أن البلدان الفقيرة في أوروبا الشرقية تعاني من الأزمة أكثر من الغرب.

وتواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الغاز الروسي. 

وبسبب ارتفاع أسعار الغاز، فقدت الصناعة في الغرب إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.

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