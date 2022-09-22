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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار في أسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22-9-2022،  بعد ان ارتفاعت نهاية تعاملات أمس الأربعاء بنحو 20 جنيها للجرام الواحد.

 سعر الذهب وسجل جرام الذهب لأشهر الأعيرة الذهبية عيار 21  1145 جنيهاً.

ارتفاع جديد.. تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء

قفزة مفاجئة في الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

أسعار الذهب .. يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلك وفقًا لآخر تحديث.

 

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الخميس 22-9-2022

أسعار الذهب


أسعار الذهب ..  شهدت أسعار الذهب في مصر  خلال  بداية تعاملات اليوم الخميس ، استقرارً في أسعار البيع و الشراء.

 

 

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ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر


سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1.135جنيها للبيع و 1,145 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,297 جنيها للبيع و 1,309 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 973 جنيها للبيع و 981جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 746 جنيها للبيع و 749 جنيها للشراء.

 

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سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 9080 جنيه  للبيع و 9160 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 39,879 جنيه للبيع 40.021 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,282.286 جنيه للبيع، و 1,286.857 جنيه للشراء.
 


سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب

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أسعار الذهب اليوم فى مصر


و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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