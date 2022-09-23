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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للإسراع بتشكيل حكومة لبنانية جديدة

جوتيرش
جوتيرش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.


جاء ذلك خلال لقائه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ومندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة أمال مدللي.


وأشاد جوتيرش بما تضمنته كلمة رئيس الحكومة اللبنانية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خصوصا ما يتعلق بدعم مهمة "اليونيفيل" والتزام القرارات الدولية والتنسيق مع الجيش اللبناني.


وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن ما عبر عنه ميقاتي بشأن وضع "الأونروا" سيكون موضع متابعة أممية لتحسين أوضاع الفلسطينيين المقيمين في لبنان.
 

جوتيرش حكومة لبنانية الانتخابات الرئاسية رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

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