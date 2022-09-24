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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد السيطرة على الحمى القلاعية.. هل تنخفض أسعار اللحوم بالأسواق؟

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

جهود حثيثة بذلتها وزارة الزراعة للسيطرة على مرض الحمى القلاعية داخل مصر ، بعد انتشاره وسط المواشي ، كما أعلنت وزارة الزراعة فى ذلك الوقت ظهور متحور جديد من المرض ، وبالتالي احتاجت إلى لقاحات جديدة بحملات التحصينات ، والجدير بالذكر أن تلك اللقاحات محلية الصنع وبأيادى مصرية .

ظهور مرض الحمى القلاعية

قال الدكتور محمد عطية رئيس قطاع الطب الوقائي بالهيئة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة: إن مصر ليست دولة خالية من الأمراض الوبائية للماشية ومن ضمن تلك الأمراض الحمى القلاعية وبالتالى فإن هناك إصابات بين الماشية ، ولكن الأهم أن أى حالة تظهر لدى أى مربي أن يبلغ عنها  ، موضحًا أن مرض الحمى القلاعية  ظهر فى مصر  خلال عام 2012.

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وأضاف "عطية" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن هناك حملات تحصينية تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وذلك كل 4 شهور لتحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع أى 3 مرات خلال العام بجميع محافظات مصر .

هل السيطرة على مرض الحمى القلاعية يؤدى إلي انخفاض أسعار اللحوم؟

وأوضح “رئيس قطاع الطب الوقائي” أن انتشار مرض الحمى القلاعية أو السيطرة عليه ليس له علاقة بارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الرهنة أو انخفاضها ، لأن هذا المرض موجود فى مصر منذ سنوات ، كما أن ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية سبب أساسي فى زيادة أسعار اللحوم.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، يفيد السيطرة على الحمى القلاعية خلال الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية وتضمن التقرير ايضا إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 3 مليون 9 الاف و796 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين حوالي 2 مليون و649 ألف و846 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال، وقد تم تنفيذ عدد 110 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في اعمال التحصين.

كما أعلنت وزارة الزراعة،  أنه تم إعطاء أكثر من 5.6 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع وذلك خلال الحملة القومية الثانية والتي انطلقت يوم 14 يوليو الماضي واستمرت لمدة شهرين حتى يوم 15 سبتمبر.

ويرصد موقع "صدى البلد " جهود وزارة الزراعة والتى سيطرت على مرض الحمى القلاعية ..

- إنتاج لقاحات جديدة محلية الصنع عند ظهور عترة متحور جديد

- إعطاء أكثر من 5.6 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

- اهتمام كبير من القيادة السياسية بالاهتمام بالثروة الحيوانية وتنميتها .

- تحصين الماشية 4 مرات خلال العام الواحد من خلال حملات التحصين .

- التحرك السريع لدى المحافظة التى يتم الإبلاغ فيها عن أى حالة مرض الحمى القلاعية

- إنتاج وتوفير لقاحات فعالة وسريعة ويستطيع المربي الحصول عليها بسهولة

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