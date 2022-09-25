سعر الدولار فى مصر اليوم الاحد 25-9-2022

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ، حيث قُدِّرَ الارتفاع بنحو 7 قروش، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني.

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي 19.49جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك مصر إيران للتنمية 19.49جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك المصري لتنمية الصادرات و الإسكندرية 19.47جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد) 19.46جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى كريدى اجريكول نحو 19.45جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

سعر الدولار الامريكى

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.44جنيه للشراء و 19.50جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي) نحو 19.44جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكى فى البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى البنك المركزي 19.43جنيه للشراء و 19.54جنيه للبيع .

الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت الوطني،البركة ،بنك قطر الوطني QNB ) نحو 19.42جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار فى البنوك

وتقدم بنوك مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.49جنيه للشراء.