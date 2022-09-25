عاجل
نشرة الرياضة .. تفاصيل خطابات الزمالك والفيفا بشأن صفقة سيف الجزيري .. تحرك الأهلي لضم لاعب جديد ..موعد الظهور الأول لـ موسيماني مع الأهلي السعودي نشرة المرأة .. تناولى الزبيب على الريق وشاهدي ماذا يحدث لجسمك.. ما أسباب وعلاج غثيان ما بعد الأكل وفقا للقانون .. اعرف مهام الغرفة الصناعية أخبار السيارات| 5 موديلات كروس أوفر في السوق المصري.. تسلا تستدعي أكثر من مليون سيارة بسبب مشاكل تتعلق بالأمن والسلامة الصحف الإماراتية.. أبوظبي تطالب بعودة جزرها المحتلة من إيران.. مصر تدرس إضافة التبرع بالأعضاء بالرقم القومي..روسيا تقيل جنرالا كبيراً بالجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الاحد 25-9-2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ، حيث قُدِّرَ الارتفاع بنحو 7 قروش، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني.

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي 19.49جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد  فى بنك مصر إيران للتنمية 19.49جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك المصري لتنمية الصادرات و الإسكندرية   19.47جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

txt

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع

txt

الدولار يقترب من 20 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم| فيديو

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد)  19.46جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم  مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد  فى كريدى اجريكول نحو  19.45جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

سعر الدولار الامريكى

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.44جنيه للشراء و 19.50جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي) نحو 19.44جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكى فى البنك المركزي 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى البنك المركزي 19.43جنيه للشراء و 19.54جنيه للبيع .

الدولار اليوم 

 

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني،البركة ،بنك قطر الوطني QNB ) نحو 19.42جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار فى البنوك

وتقدم بنوك  مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.49جنيه للشراء.

سعر الدولار الجنيه المصري البنك المركزي سعر الدولار اليوم الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة ياسمين صبري لـ زوجها وسؤال عن الأمومة ..الفنانة تحسم الجدل | الاثنين

الذهب رخص اشتري بسرعة.. مفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 25-9-2022.. فيديو

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه بعد تحركه 28 قرشًا

بترشيح من كولر.. الأهلي يتفاوض مع مهاجم أفريقي بالدوري السويسري

بعد كشفها حقيقة عودتها لـ أبو هشيمة.. أجمل إطلالات ياسمين صبري|شاهد

مفاجأة.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبو هشيمة وفولو يكشف الحقيقة

العقل زينة .. خالد الغندور يعلق على أزمة سيف الجزيري

ترشيحاتنا

كانت بقولي إنها الشيف شربيني.. زوج في دعوى طلاق: مبتعملش غير شاي

أخبار الفن.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبو هشيمة.. واللحظات الأخيرة في حياة خالد صالح

متى يغلق باب التوبة .. وهل تكفي النية لمن اقترف الفاحشة فمات؟

هبوط عالمي ومحلي ..أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 25-9-2022

سعر الدولار فى مصر اليوم الاحد 25-9-2022

الاقتصاد العالمي| لا مفر من الركود العاجل..هل تصبح الأوضاع أسوأ من 2008؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة تثير الجدل بملامح غريبة في أحدث ظهور.. والجمهور: دي عملية تجميل

بعد كشفها حقيقة عودتها لـ أبو هشيمة.. أجمل إطلالات ياسمين صبري|شاهد

شائعات وأكاذيب.. الحقيقة وراء البانيه الصيني المباع بالأسواق

بفستان مختلف.. زوجة رامى عياش في أحدث إطلالة عبر إنستجرام

فيديو

أنا أشطر واحد ووجودى عامل قلق .. باسم سمرة يتحدى السقا ومحمد رمضان

بعد فيديو شيرين .. إلهام شاهين في وصلة رقص مع نفس الشاب

على نغمات الصالصا .. شيرين عبد الوهاب ترقص مع شاب جديد

فيديو حادث طريق السويس.. سائق يعرض حياته للخطر بقيادته المتهورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

سامح فايز

هو كل حاجة إخوان!

د . مجدى بدران

طرق الوقاية من أمراض الخريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ