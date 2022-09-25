من داخل الإسماعيلي.. جاريدو يوجه رسالة لـ مؤمن زكريا| فيديو

حرص الاسباني كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الاول بنادي الإسماعيلي علي توجيه رسالة دعم الي مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق .

وقال جاريدو في فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي: "مؤمن كيف حالك، أتمنى لك الأفضل دائما، أنت شخص ولاعب جيد، وأتمنى أن أراك قريبا".

في سياق أخر عقد الأسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، جلسة مع عمر الوحش لاعب خط وسط الفريق على هامش التدريبات الأخيرة.

ويتطلع الأسباني خوان جاريدو مدرب الدراويش لعقد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبيه فى الوقت الحالي، وكانت البداية مع قائد الفريق، من أجل عرض برنامجه اليومي عليه، بالإضافة إلى منحه تعليمات ومهام خاصة.

وتولى الأسباني خوان جاريدو مهمة الإدارة الفنية للإسماعيلي رسميًا مساء الأربعاء الماضي لاستكمال فترة إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد.