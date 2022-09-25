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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشيخ يطرح متستغربش حاجة وينصح بعدم الإفراط في الثقة.. فيديو

طارق الشيخ
طارق الشيخ

طرح الفنان طارق الشيخ أغنيته الجديدة بعنوان "متستغربش حاجة" على يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "ودونى البحر" والذى يقوم بطرح أغنياته على فترات.


فى أغنية "متستغربش حاجة" يوجه رسالة دعم لكل إنسان تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه، وينصحه بألا يسمح لليأس أن يرافقه في وحدته، وأن يكون مستعدا للطعن والغدر من أصحاب العشرة، وألا يتعجب ويعيش فى صدمة، من هذه التصرفات والسلوكيات، وألا يثق كثيرا فيمن حوله فلا يوجد مستحيل.

أغنية متستغربش حاجة :


أغنية "متستغربش حاجة" كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، وإنتاج مشترك بين شركتى Digital Sound و MS برودكشن، للمنتج مصطفى السويفى وتوزيع شركة Digital Sound.. ويقول مطلعها:..
اللي إيديك ماسكه إيدهم .. عادي في ثانيه يسيبوك
عادي اللي إنت تساعدهم .. أول ناس يكسروك
عادي اللي ترد غيبته .. ياكل لحمك في ضهرك
عادي تلاقي اللي خانك .. اللي فادتهم بعمرك
توقع أي شيء .. من أي حد في أي وقت
متقولش ده حته مني .. وبيننا عشره ده كان زمان
توقع فوق خيالك .. مهما بخيالك سرحت
دلوقتي عادي جداً .. تلاقي غالي غدر وخان
متستغربش حاجه .. مبقاش في مستحيل
فبلاش تخلص بذمه .. وتعيش دور الأصيل

طارق الشيخ متستغربش حاجة أغنية متستغربش حاجة الموسيقى يوتيوب

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