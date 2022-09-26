كافح شلل الأطفال وأصبح وزيرا للصحة.. النبوي المهندس مؤسس تنظيم الأسرة والتأمين

أنجبت محافظة سوهاج، الكثير من علماء وأدباء العالم العربي، قديمًا وحديثًا، واليوم ينشر لكم موقع صدى البلد، في سطوره التالية، بعض المعلومات عن مُكافح شلل الأطفال، أول وزير للصحة بمصر، الدكتور محمد النبوي المهندس.

ولد الدكتور محمد النبوي المهندس، في مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، يوم 17 يناير عام 1915م، وأكمل دراسته بسوهاج حتى المرحلة الثانوية، ثم التحق بكلية الطب البشري بجامعة القاهرة، وتخرج فيها حاملاً شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة عام 1940م.

قرر "النبوي المهندس" أن يستكمل دراسته العُليا باختصاص طب الأطفال بجامعة القاهرة عام 1945م، وأخذ يتقلب في المناصب والدرجات العلمية، حيث عُين مُدرسًا ثم استاذًا مُساعدًا ثم استاذًا، وطبيبًا ماهرًا بقسم طب الأطفال بمستشفى أبو الريش بمحافظة القاهرة.

شارك "المهندس" منذ بداية خمسينات القرن العشرين بالعديد من النشاطات النقابية في مصر، ليعتلي بعدها منصب سكرتير مجلس إدارة نقابة الأطباء لثلاث دورات متتالية في الفترة من 1950 إلى1961، حيث لعب دورًا بارزًا في إنشاء الجمعية المصرية لطب الأطفال.

كما كان له دور عظيم في أبحاث هامة في مجالات سوء التغذية وأمراض الكبد لدى الأطفال، وتعاون مع كِبار علماء عصره في هذا المجال، وعلى رأسهم الدكتور إيميت هولت الابن، الأستاذ البارز في مجال طب الأطفال وأمراض سوء التغذية بجامعتي جونز هوبكنز ونيويورك.

ونظم ابن مركز جرجا بمحافظة سوهاج، أول مؤتمر إقليمي لطب الأطفال في شهر مارس عام 1960م، وتم اختياره من قِبل منظمة الصحة العالمية للإشراف على دراسة طب الأطفال في جامعات مصر، إضافة لعضويته في شعبة العلوم الطبية بالمجلس الأعلى للعلوم.

في يوم 18 من شهر أكتوبر عام 1961م، اختاره الرئيس جمال عبد الناصر، لشغل منصب وزير الصحة في مصر، وأصدر قرارًا بتعيينه رئيسًا لمجلس إدراة المؤسسة العامة للأدوية.

وذلك إضافة لعمله أستاذاً بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيسًا لجمعية الهلال الأحمر.

أول وزير للصحة في مصر

كان محمد النبوي المهندس أول وزير للصحة بمصر، ودفع بأكثر من 2500 وحدة صحية، ومئات المستشفيات العامة والمركزية، والإشراف على برنامج تنظيم الأسرة، وإنشاء أولى مراكز شلل الأطفال والقلب وتأهيل السمع والبصر في البلاد.

ولخدمة ذلك أقام مدارس التمريض في المستشفيات، وطور الإسعاف إلى غرف إنقاذ، زودها باللاسلكي وأجهزة تنفس صناعي ونقل دم، كما أسس فكرة حملات التطعيم للوقاية من الأوبئة والأمراض مثل "الدرن- وشلل الأطفال".

تنظيم الأسرة وشلل الأطفال

كما أسس وحدة تنظيم الأسرة والتأمين الصحي، ووضع أساس صناعة الدواء وهيئة للرقابة عليه، وإرساء حجر أساس لمركز الأبحاث والرقابة الدوائية، وأطلق برنامج التحصين الإجباري ضد مرض الخناق وشلل الأطفال.

افتتح محمد النبوي المهندس، أولى المعاهد التدريبية العُليا لإختصاصات التمريض والعلاج الطبيعي، وكان أول من يزود سيارات الإسعاف بأجهزة التنفس الاصطناعي ونقل الدم. إضافة لافتتاح المراكز الصحية في الأرياف.

توفي الدكتور محمد النبوي المهندس، ابن محافظة سوهاج؛ إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، يوم 3 من شهر أغسطس عام 1968م، ومنحه الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى بتاريخ 19 ديسمبر 1968، إضافة إلى منحه جائزة الدولة التقديرية والميدالية الذهبية في 10 يوليو 1971.