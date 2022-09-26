عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريام فارس تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية "ميريام فارس" جمهورها  صورة جديدة من عطلتها  الصيفية من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت فارس  بإطلالة صيفية على البحر مرتدية مايو باللون الأسود ، ولاقت صورها تفاعل كبير من جمهورها.

إطلالة مبهجة.. ميريام فارس تخطف الأنظار على شاطئ البحر.. شاهد

ميريام فارس تشارك متابعيها بأحدث إطلالة | شاهد

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية "قضيها انبساط" والتي كتب كلماتها الشاعر مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع موسيقي هاني ربيع.

وحقق كليب أغنية "قضيها انبساط" النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع "يوتيوب".


وأعلنت، ميريام فارس عن إحيائها حفل كأس العالم 2022 المقرر إقامته في دولة قطر، مؤكدة أنها بدأت في تحضير عمل فني خاص بتلك المناسبة العالمية.

 

 

ميريام أزياء ميريام فارس صور ميريام فارس اعمال ميريام فارس إطلالة ميريام فارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو مخدتش الـ100 جنيه زيادة التموين.. الحق قدم عشان تنزلك مع شهر 10

ارتفاع عنيف لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

سقط أرضاً .. وعكة صحية مفاجئة لـ فيريرا أثناء مباراة الزمالك وبطل تشاد|شاهد

هبوط حاد.. أسعار الذهب تقترب لأدنى مستوى لها منذ عامين ونصف عالميا

2 من البرازيل و واحد من سويسرا .. الاهلى يستعد لحسم صفقة ثقيلة | تعرف على أسمائهم

لماذا أمر النبي بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟.. انتبه

سامحوني وادعولي.. شاب ينهي حياته من أعلى كوبرى دمياط العلوى

لماذا حذر الرسول من النوم بعد الفجر؟.. 8 أسباب تجعلك تجلس إلى الشروق

ترشيحاتنا

دارت تصطدم بديمورفوس.. ماذا ينتظر الأرض اليوم..ناسا توثق مهمة دفاع تاريخية؟

بكام النهاردة| مفاجأة في أسعار الدولار اليوم 26 سبتمبر

يحاصر التوترات.. ما هو دور شيكابالا داخل غرفة خلع ملابس الزمالك؟

تعزيز قدرات التصنيع المحلي.. الرؤية المستقبلية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا

رئيس الإسماعيلي يكشف عن سبب تخوفه قبل التعاقد مع جاريدو

الأرخص بـ 12 ألف.. أفضل هواتف أندرويد للألعاب في عام 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البان كيك.. وصفة سريعة

كارثة بالأسواق.. نوع من اللانش بوكس يسبب العقم والسرطان للأطفال

تصيب الطفل بأمراض فيروسية.. هاني الناظر يحذر من كوارث صحية تقوم بها الأمهات

يتجاهلها الكثير منا.. 6 علامات شائعة لتليّف الكبد

فيديو

أزمة قيد سيف الجزيري تطل برأسها في الزمالك.. ما علاقة حسين لبيب؟|فيديوجراف

طعمه احلي.. شاهد أمينة شلباية تثير الجدل بتناول الكشري في الكيس

البلد كلها زفتها.. فتاة يتيمة تدعو أهل بلدتها لحفل زواجها بكلمات مؤثرة

بعد ظهورها بالدبلة.. هل تعلن ياسمين صبري عودتها لـ أحمد أبو هشيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ