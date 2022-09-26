ميريام فارس تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية "ميريام فارس" جمهورها صورة جديدة من عطلتها الصيفية من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت فارس بإطلالة صيفية على البحر مرتدية مايو باللون الأسود ، ولاقت صورها تفاعل كبير من جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية "قضيها انبساط" والتي كتب كلماتها الشاعر مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع موسيقي هاني ربيع.

وحقق كليب أغنية "قضيها انبساط" النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع "يوتيوب".



وأعلنت، ميريام فارس عن إحيائها حفل كأس العالم 2022 المقرر إقامته في دولة قطر، مؤكدة أنها بدأت في تحضير عمل فني خاص بتلك المناسبة العالمية.