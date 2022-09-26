رشا مجدى: قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغت نحو 1.6 مليون

قالت الإعلامية رشا مجدى، مقدمة برنامج صباح البلد، إن صحة المواطنين أولى أولويات الدول والحكومات المتحضرة، لافتة إلى أن صحة المواطن من ضمن اعتبارات الأمن القومى.

وأضافت رشا مجدى، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدولة المصرية تبذل العديد من الجهود فيما يخص الرعاية الصحية وتحديدًا فى عهد الرئيس السيسى والعلاج على نفقة الدولة.

العلاج على نفقة الدولة

وتابعت رشا مجدى، أن ملف العلاج على نفقة الدولة متاح لأي مواطن غير قادر على دفعه، أو إجراء عمليات جراحية للغير قادر على نفقته الخاصة.

وأكدت رشا مجدى، أن حجم قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغت على نحو 1.6 مليون قرار، وتشمل تخصصات أمراض الدم والأورام و الأنف والأذن والعيون والباطنة وغيرها من الأمراض الجلدية والعصبية، وشملت مواطنين من جميع أنحاء الجمهورية.



وفى سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الكشف والفحوصات الطبية لـ 435 مواطنا وصرف العلاج الدوائي لـ 193 أخرين "بالمجان" من خلال قافلتين متخصصتين في مجال طب العيون، بقريتى المهدية مركز أبو المطامير، والإمام مالك مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك يومي 17 أغسطس و8 سبتمبر 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب العيون قامت بعمل نظارة طبية لـ 307 مواطنين، وإجراء فحص حالات المياه البيضاء لـ 85 مواطنا، وفحص حالات ظفرة العين لـ 25 مواطنا، كما تم فحص 8 حالات حول العين، و8 حالات كيس دهني، بالإضافة إلى فحص حالتين تمهيدًا لزرع القرنية.

وأضاف "عبدالغفار" أنه سيتم إجراء العمليات للحالات التي تم الكشف عليها وفحصها مطلع شهر أكتوبر القادم بمركز دمنهور للعيون، مشيرًا إلى تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الى قيام مستشفيات الرمد بإجراء 2836 عملية نوعية خلال شهر أغسطس الماضي، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار فى تخصص العيون، مؤكداً استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان اعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.

وقال "حسنين" إنه يجري تطوير مستشفيي رمد المحلة ورمد أسوان، وإمدادهما بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.