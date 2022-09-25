أطباء مستشفى المحلة العام ينجحون في إجراء عملية تكميم معدة لمريضة

لأول مرة بالمنظار الجراحي..

نجح فريق طبي من أطباء مستشفي المحلة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم في إجراء عملية جراحية "تكميم معده" باستخدام أداة المنظار الجراحي لمريضة داخل غرفة عمليات استمرت لمدة ساعتين علي الأكثر بنجاح كامل.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية د.توفيق الإبس مدير المستشفى والدكتور محمد مطحنه وكيل أول المستشفي وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل وهو مالاقي استحسان أسرة المريضة .

وتمكن فريق طبى بقسم الجراحه بالمستشفى بإجراء عمليه تكميم المعده بالمنظار الجراحى لإحدى السيدات مصابة بسمنة المفرطة، بالقسم الاقتصادى بالمستشفى.

كما ضم الفريق الطبي أعضاء فريق الجراحة كل من د.حاتم عبد الواحد استشارى الجراحة ورئيس المجموعة ود. محمود عباس أخصائى الجراحة ود. أسامة ابراهيم أخصائى الجراحة، ود. محمود الكاشف أخصائى التخدير، والتمريض عبد الحميد محمد وجميع طاقم التمريض بالعمليات .

جدير بالذكر أنها تعتبر المرة الأولى التى تجرى فيها هذه العملية بمعرفة أطباء من داخل المستشفى، ما يعد خطوة جادة لإجراء العديد من تلك العمليات للمرضي بصورة متكاملة.

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