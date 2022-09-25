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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة بالمنظار الجراحي..

أطباء مستشفى المحلة العام ينجحون في إجراء عملية تكميم معدة لمريضة

اطباء مستشفي المحلة
اطباء مستشفي المحلة العام

نجح فريق طبي من أطباء مستشفي المحلة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم في إجراء عملية جراحية "تكميم معده" باستخدام أداة المنظار الجراحي لمريضة داخل غرفة عمليات استمرت لمدة ساعتين علي الأكثر بنجاح كامل.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية د.توفيق الإبس مدير المستشفى والدكتور محمد مطحنه وكيل أول المستشفي  وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل وهو مالاقي استحسان أسرة المريضة .

فريد الديب في المستشفى|مصير قاتل نيرة أشرف بعد الوعكة الصحية للمحامي الكبير

وتمكن فريق طبى بقسم الجراحه بالمستشفى بإجراء عمليه تكميم المعده بالمنظار الجراحى لإحدى السيدات مصابة بسمنة المفرطة، بالقسم الاقتصادى بالمستشفى.

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كما ضم الفريق الطبي أعضاء فريق الجراحة كل من د.حاتم عبد الواحد استشارى الجراحة ورئيس المجموعة ود. محمود عباس أخصائى الجراحة ود. أسامة ابراهيم أخصائى الجراحة، ود. محمود الكاشف أخصائى التخدير، والتمريض عبد الحميد محمد وجميع طاقم التمريض بالعمليات .

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جدير بالذكر أنها تعتبر المرة الأولى التى تجرى فيها هذه العملية بمعرفة أطباء من داخل المستشفى، ما يعد خطوة جادة لإجراء العديد من تلك العمليات للمرضي بصورة متكاملة.

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المحلة محافظة الغربية الغربية عملية تكميم المعدة اطباء المستشفى العام مريضة صحة الغربية

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