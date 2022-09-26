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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تستقبل 6 ملايين و564 ألف لاجئ من أوكرانيا

صدى البلد

 أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي إلى 6 ملايين و564 ألف شخص.


وأفادت الوكالة -حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية- بأن بولندا استقبلت أمس الأحد 26 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا، فيما عاد 26 ألفا و500 شخص إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن بلغ قرابة 8ر4 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.


وكان نائب وزير الداخلية قال الشهر الجاري إن بولندا تستضيف حاليا قرابة مليون و300 ألف لاجئ أوكراني.


وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

 

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