محمد شاهين : مسلسل الليلة واللي فيها جريء بدون خدش أعين المشاهدين| ولا أمانع العودة للكبير أوي| حوار

* محمد شاهين: قدري في مسلسل "سوتس" الأقرب إلى قلبي والصدق سر نجاحه

* هاني خليفة مدرسة واختيار أبيوسف كان موفقا وأغانيه حقيقية

* انتظروا تطورا كبيرا في شخصية خالد بالموسم الثاني من موضوع عائلي

مشاهد خاطفة وأحداث مثيرة عاشها الجمهور على مدار 6 حلقات مع مسلسل الليلة واللي فيها الذي انتهى عرضه منذ أيام على منصة شاهد، وحقق نجاحا كبيرا متصدرا قوائم المشاهدة.

إشادات عديدة طالت نجوم العمل من بينهم الفنان محمد شاهين الذي لعب دور الزوج المحب الخائن المخدوع المضطرب "أيمن" ببساطة شديدة، ونال تعاطف الجمهور وكلمات مدح وثناء على تطور أدائه خلال السنوات الماضية.

محمد شاهين

يحتفي محمد شاهين بنجاح أبرز 3 أعمال له خلال الفترة الماضية، فإلى جانب الليلة واللي فيها، كان من أبرز شخصيات دراما رمضان 2022 دور "قدري" ضمن أحداث مسلسل سوتس، ومن قبل شخصية خالد في مسلسل موضوع عائلي الذي يتم حاليا تصوير الموسم الثاني منه.

وفي حوار مع موقع صدى البلد الإخباري، كشف محمد شاهين عن شخصيته المفضلة من أعماله الناجحة الجديدة ، وحبه لمسلسل الكبير أوي رغم ابتعاده عن الموسم السادس، وخططه المستقبلية.

وإلى نص الحوار..

هل توقعت ردة الفعل الصادمة على أحداث مسلسل الليلة واللي فيها؟

كنا نشعر بأن المسلسل سيسبب "خضة" كبيرة ولكنها مقصودة، منذ قراءة الورق قبل أشهر من بداية التصوير وأنا أعرف أن العمل خطير ومليء بالتشويق والتناول الجريء.

متى عرض عليك مسلسل الليلة واللي فيها؟ ولماذا قررت المشاركة فيه؟

كنت أرغب في العمل مع المخرج هاني خليفة منذ فترة طويلة، وكانت أمامنا فرصتين من قبل لكن لم تتم الخطط لذا وافقت على الفور حينما أبلغني بالعمل قبل قراءة السيناريو.

انبهرت جدا حينما قرأت سيناريو المسلسل قبل بداية التصوير بعام، وبالفعل خرج العمل بشكل حلو جدا ومليء بالتشويق والأداء التمثيلي الخطير.

محمد شاهين

وما سبب تأخر تنفيذ المسلسل لمدة عام؟

أسباب عديدة منها بناء وتجهيز الديكور، وانشغال عدد من الممثلين في أعمال أخرى، وحصول البعض على ورش تمثيل، وبعد بداية العمل استغرقنا في تصويره حوالي 6 أو 7 أشهر، وانتهينا منه منذ حوالي عام أيضا.

هل تخوفت من جرأة قصة مسلسل الليلة واللي فيها ورد فعل الجمهور؟

القصة جريئة ولم تناقش من قبل، ولكن التناول لم يحمل أي مشهد خادش لأعين المشاهدين، ولكنها معلومات وموضوعات موجود بالفعل وتحتاج إلى الحديث عنها.

وتناول مثل هذه الموضوعات قد ينبه البعض لمعاناتهم من مشكلات نفسية تحتاج لتدخل طبيب معالج وضرورة البحث عن مساعدة.

محمد شاهين

كيف استطعت التفريق بين شخصية أيمن ودور قدري في مسلسل سوتس بالعربي؟

أنا انتهيت من تصوير أيمن في الليلة واللي فيها قبل بداية العمل على شخصية قدري، والاثنين مختلفين تماما حتى عن دوري في موضوع عائلي.

الليلة واللي فيها ترك بداخلي أثرا مهمًا وهو التركيز على الصدق في الشخصية، لذا كان قدري أكثر صدقا وأحببته جدا وتعمدت أن يتفاعل معه الجمهور ويتعاطفون معه.

نهاية المسلسل كانت هادئة نسبيا بالنسبة لأحداثه.. هل أنت راضٍ عنها؟

نهاية المسلسل عظيمة، وسمحت لكل المشاهدين بتوقع نهايات مختلفة وفق رؤيتهم، أنا ما يعنيني أنه عمل يتحدث عن أحداث وقعت خلال 6 ساعات على مدار 6 حلقات عرض.

المسلسل مظبوط بالمللي على مدار 6 حلقات لا أقل فتكون المعلومات ضئيلة والسرد منقوص، ولا أكثر فيشعر المشاهد بالملل.

ما المميز في العمل مع المخرج هاني خليفة؟

المميز في التعامل مع الأستاذ هاني خليفة أننا كنا جميعا في ورشة تمثيل، ونتعلم معه مثل المدرسة، وأنا سعيد بدخولي هذه المدرسة، واتخاذ الخطوة التي كنت أتمناها منذ سنوات.

هل كان اختيار أبيوسف للتمثيل لأول مرة موفقا؟

اختيار أبيوسف كان غير متوقع، ولكنه عظيم وخطير، ويحتاج إلى استكمال مسار التمثيل لكن مع مخرجين عظماء مثل هاني خليفة.

لم تجمعنا مشاهد في المسلسل، وتقابلنا مرات قليلة، ولكنه كان اختيارا موفقا مثل باقي أبطال العمل الذين قدموا أدوارا غير معتادة عليهم.

وأنا أحب أغاني الراب التي يقدمها فهي "لذيذة" وتتحدث عن موضوعات حقيقية.

كيف ستتطور شخصية خالد في موضوع عائلي بالموسم الثاني؟

شخصية خالد في موضوع عائلي ستتطور بشكل جيد جدا، و"مكتوب حلو"، وسيكون لها مشكلاتها ومواقفها التي ستقع فيها مجددا، ولكن بطريقة مختلفة مثل غيره من شخصيات العمل.

قدري في مسلسل سوتس

ومتى سيطرح الجزء الثاني من سوتس بالعربي؟

سنقدم الجزء الثاني من سوتس بالعربي ولكنه لن يشارك في رمضان المقبل، ومن الممكن أن يكون في العام التالي.

ما رأيك في نجاح الموسم السادس من مسلسل الكبير أوي؟

المسلسل كان حلو جدا وكنت أحرص على مشاهدته يوميا وكاملا أثناء تصوير مسلسل سوتس، وغيابي عنه كان بسبب انشغالي بالعمل الآخر.

فكرة المشاركة في الكبير أوي مستقبلا غير مستبعدة، ولو وجدت تطورا جيدا في شخصية توماس سأقوم بها على الفور أو الظهور كضيف شرف مثل مواسم سابقة لأنني أحب هذا العمل جدا.

متى تعود إلى السينما ؟

أعود إلى السينما قريبا بعمل مختلف، ولكن ما كان يعرض علي سابقا لم يلق إعجابي وأنا قررت منذ فترة أن أقوم بـ"الحاجات اللي حاببها أوي أوي".