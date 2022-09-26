العاصفة إيان تتحول إلى إعصار.. وطوارئ وترقب حذر في فلوريدا

أعلن خبراء الأرصاد، اليوم الإثنين، أن العاصفة الاستوائية "إيان" اشتدت لتصبح إعصارا مع اقترابها من كوبا على مسار من المتوقع أن ينقلها إلى فلوريدا في الأيام المقبلة.

ووفقا لتقارير إعلامية، كان من المتوقع أن يشتد إيان بسرعة ويصبح إعصارا كبيرا في وقت متأخر من اليوم، الاثنين.

وعلقت السلطات في كوبا الدراسة في مقاطعة بينار ديل ريو وقالت إنها ستبدأ عمليات الإجلاء اليوم، الاثنين، حيث كان من المتوقع أن تشتد إيان قبل أن يصل إلى الجزء الغربي من الجزيرة في طريقه إلى فلوريدا.

وأصدرت الحكومة الكوبية تحذيراً من إعصار لمناطق إيسلا دي جوفينتود وبينار ديل ريو وأرتيميسا. ويتوقع أيضاً أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار غزيرة وسيول وانهيارات طينية محتملة في مناطق ذات تضاريس مرتفعة، لا سيما فوق جامايكا وكوبا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه من المقرر أن يصل إيان إلى الجزء الغربي الأقصى من كوبا في وقت متأخر من يوم الاثنين أو في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ليضرب بالقرب من حقول التبغ الأكثر شهرة في البلاد.

ويمكن أن يصبح "إيان" إعصارا كبيرا قبل هبوط محتمل في فلوريدا في منتصف الأسبوع تقريبا، ومن المحتمل أن يكون الساحل الغربي للولاية أو وكالة غرانما الإعلامية الحكومية في بانهاندل.

إجلاء السكان



وستبدأ السلطات في إجلاء الأشخاص من المناطق المعرضة للخطر في وقت مبكر من يوم الاثنين في مقاطعة بينار أقصى غرب البلاد.

وفي الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، كان إيان يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 13 ميلا في الساعة (20 كم / ساعة)، على بعد حوالي 90 ميلاً (150 كم) جنوب غرب جزيرة كايمان الكبرى، وفقًا للمركز.

وكانت سرعة الرياح القصوى لها 75 ميلاً في الساعة (120 كم / ساعة).

وفي هذه الأثناء، كان سكان فلوريدا يراقبون إيان بحذر بشكل ينذر بالسوء عبر منطقة البحر الكاريبي في طريقه نحو الولاية.

وأعلن الحاكم رون ديسانتيس حالة الطوارئ في جميع أنحاء فلوريدا وحث السكان على الاستعداد للعاصفة التي تضرب مساحات شاسعة من الولاية بأمطار غزيرة ورياح عاتية وارتفاع منسوب مياه البحر.

وقال إن خبراء الأرصاد ما زالوا غير متأكدين من المكان الذي يمكن أن يصل فيه إيان إلى اليابسة.

وقال ديسانتيس، في مؤتمر صحفي أمس الأحد "سنواصل مراقبة مسار هذه العاصفة. لكن من المهم حقا التأكيد على التوقعات المخيفة التي لا تزال قائمة"، محذرًا من أنه "حتى لو لم تكن حقيقة في عين مسار العاصفة، إلا أنه ستكون هناك ضرر كبير جدا في جميع أنحاء الولاية". ومن المحتمل حدوث فيضانات مفاجئة في شبه جزيرة فلوريدا وفلوريدا كيز خلال منتصف الأسبوع. وبعد ذلك، من الممكن هطول أمطار غزيرة في شمال فلوريدا، وولاية فلوريدا، وجنوب شرق الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

اعلان حالة الطوارئ في فلوريدا

وأعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ، حيث سمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق الإغاثة في حالات الكوارث وتقديم المساعدة لحماية الأرواح والممتلكات. كما أرجأ الرئيس رحلة مقررة في 27 سبتمبر إلى فلوريدا بسبب العاصفة.

قال جون كانجالوسي، كبير المتخصصين في الأعاصير في المركز الذي يتخذ من ميامي مقراً له، في مقابلة أمس الأحد إنه ليس من الواضح بالضبط أين سيضرب إيان بشدة في فلوريدا.

وشدد على أنه يتعين على السكان البدء في الاستعدادات، بما في ذلك جمع الإمدادات لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل.

وأضاف: "من الصعب أن نقول ترقبوا، ولكن هذه هي الرسالة الصحيحة في الوقت الحالي، ولكن بالنسبة لأولئك الموجودين في فلوريدا، لا يزال وقت الاستعداد".

وتابع: "أنا لا أطلب وضع الستائر أو القيام بأي شيء مثل ذلك، ولكن لا يزال هناك وقت للحصول على المستلزمات الخاصة بك".

وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية في فلوريدا باندفاع المستهلكين على المياه والمولدات والإمدادات الأخرى في بعض المناطق حيث انتقل السكان لتخزين البضائع قبل العاصفة.