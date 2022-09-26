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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية بالخطوات عبر هذا الرابط

طلاب
طلاب

تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، وينتظر طلاب الدبلومات الفنية النتيجة بحالة من القلق لتحديد مصيرهم الدراسي .

 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2022 نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية في حالة من القلق والخوف ذلك تواصل موقع صدي البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وطمأنت الطلاب 

وأكد عدد من الخبراء أن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لا يختلف كثيرا عن تنسيق الدبلومات 2021، ولكن سيرتفع ارتفاعا طفيفا بالنسبة للعام الماضي بدرجات قليلة جدا لا تتعدى 0.5% حتى 1%، وهذا ينطبق أيضا على كليات الهندسة والفني الصحي والعلوم الإدراية، لافتين إلى أنه سوف نشهد ارتفاع نسب القبول للكليات الهندسة بسبب الإقبال الكثيف عليها ومن المتوقع أن تسجيل 96% بينما سوف يسجل معهد فني صحي 95% والعلوم الادارية والمعاهد الخاصة من 65% .

 

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 هي موقع التنسيق الالكتروني والتي يمكن من خلاله معرفة  نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

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تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. تعرف علي الكليات المتاحة لنظام الـ 5 سنوات

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال هذا الرابط .. اعرف الموعد

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 

كانت قد أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ، أن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ستظهر النتيجة خلال 72 ساعه من غلق التسجيل والذي انتهى أمس السبت 24 سبتمبر .

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

النسبة المتاحة لطلاب الدبلومات في الكليات

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلوم الفني التقديم من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حيث خصص لهم المجلس الأعلى للجامعات نسبة 10 % من المقاعد في الكليات المخصصة لهم في كافة الجامعات المصرية.

 

ويمكن للطلاب الحاصلين على الدبلوم من مدارس الثانوية الفنية نظام الـ 3 سنوات (التجارة، الصناعة، الزراعة) و خريجي مدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات والحاصلين على دبلوم السالزيان والدون بوسكو و دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل والحاصلين على المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية التقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق لتسجيل رغباتهم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-

• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

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