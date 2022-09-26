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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية عن انتهاك حرمة المسجد الأقصى: عناصر متطرفة تؤجج المشاعر

سامح شكري
سامح شكري

علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى والتي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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الخارجية: الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى تقوض فرص تحقيق التسوية العادلة

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الخارجية: خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الصومال الشقيقة

وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  من  الطبيعي أن  تدين مصر مثل هذه الأعمال الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف".

 

 وتابع أحمد أبو زيد :" هذه الأمور مزعجة للشعب الفلسطيني وكافة  مرتادي المسجد الأقصى ".

عناصر متطرفة 

وأكمل أحمد أبو زيد:"  عناصر متطرفة تتعمد الاستفزاز والقيام بهذه الانتهاكات بما يزيد من حالة الاحتقان المتواجدة بالفعل ".

 

ولفت أحمد أبو زيد :"  هناك جهود تبذلها مصر خاصة بالقضية الفلسطينية من أجل استئناف عملية السلام والتأكيد على حل الدولتين وتشجيع الأطراف على استكمال المفاوضات ومثل هذه الأعمال تبعدنا عن تحقيق هذا الهدف وتؤجج المشاعر وتؤدي على زيادة العنف ".

الخارجية المسجد الأقصى فلسطين اخبار التوك شو انتهاكات

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