عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليو 27-9-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-9-2022، نحو 19.46 جنيها للشراء و 1952 جنيها للبيع 

 

وبحسب تقرير مصرفي فقد جاءت تلك الأسعار علي مستوي 4 بنوك حكومية وخاصة من بينها "البنك الأهلي المصري، بنك مصر، فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي"

واصل الصعود.. ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار منتصف تعاملات اليوم الاثنين

دون تغيير منذ أخر زيادة.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 26-9-2022


وسجل سعر الدولار نحو 19.47 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الأهلي QNB.

 

ومع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، استقر  سعر الدولار  ، علي مستوي البنوك العاملة في مصر البالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا.

 

ومع ختام تعاملات أمس ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار قرشين اثنين علي مستوي البنوك المصرية.

أقل سعر 


وصل أقل سعر لـ  سعر الدولار  مقابل الجنيه كأدني سعر لدي بنك البركة مسجلا 19.42 جنيها للشراء و 19.52 جنيها للبيع 

 

أعلي سعر 

وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثلاء الموافق 27-9-2022؛ نحو 19.49 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع  وذلك علي مستوي 3 بنوك تابعة للقطاع الخاص من بينها  بنوك “ الإسكندرية،مصرف أبوظبي الاسلامي وميد بنك”.

ثاني أقل سعر 


وبلغ ثاني  أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.44 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع في بنوك "HSBC،الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التننيمة الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".

سعر الدولار في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه ف البنك المركزي المصري مسجل بلغ 19.46 جنيها للشراء و 19.53 جنيها للبيع


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.48 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي".

 

الخدمات الرقمية


وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع اراءات  إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .
ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

 

مشروعات البنك المركزي


وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

 

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.
 

طرح أذون باليورو

وطرح  البنك المركزي المصري أذون خزانة 364 يوما مقومة باليورو مدتها عام واحد بقيمة 626.9 مليون يورو بمتوسط عائد 1.697%.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الرسمي ، إن الحد الأقصى للعائد 1.7% بينما بلغ الحد الأدنى للعائد على الطرح 1.65% فيما سجل متوسط العائد 1.697%، بينما بلغ عدد العطاءات المقبولة 32 عطاء من إجمالي 38 عطاء.
 

وكشفت بيانات المركزي المصري أن إجمالي القيمة المطروحة بلغ 610 مليون يورو، بينما قبل البنك قيمة تبلغ 629.9 مليون يورو، تستحق السداد في 15 أغسطس 2023.

وسدد البنك المركزي في وقت سابق، أقساط وفوائد دين خارجي على مصر بنحو 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2022، وسدد المركزي المصري نحو 21.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021 .

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي خدمة أعباء الدين الخارجي المسددة في الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 1.3 مليار دولار فوائد مدفوعة ونحو 5 مليارات دولار أٌقساط مسددة.

وبلغ رصید الدیـن الخارجي نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بارتفاع نحو 19.9 ملیار دولار بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي | رمضان صبحى يقترب من العودة .. نجم منتخب الأولمبي يؤكد انتقاله لـ الأحمر .. عدلى القيعى رئيساً لشركة الكرة

على أنغام عقباوي.. عروس تثير الجدل برقصها بسلاح أبيض في الجيزة والعريس بيصقفلها

فيديو أثار ضجة.. الشاب الراقص مع شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة عن علاقتهما

رموز وأبناء النادي.. أول تعليق من شوبير على اختيارات شركة الكرة بالأهلي

رمضان صبحي يرفض عرضا ضخما من الزمالك من أجل عيون الأهلي.. تفاصيل

خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي: الله يرحم شركة الأهلي لكرة القدم

وظائف خالية.. آخر موعد للتقديم بوزارة الزراعة |تعرف على الشروط

لا ألتفت لها..تيم حسن يرد للمرة الأولى على طلاقه من وفاء الكيلاني

موضوعات متعلقة

متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 26- 9- 2022

ترشيحاتنا

ياسمين صبري عن الأمومة والحب: أنا مش وحيدة وعندي اكتفاء

حسن مصطفى عن استضافة مصر لأولمبياد 2036: مستعدين نشمر وندخل المطبخ.. فيديو

أجرت 6 عمليات تجميل.. صور بدرية طلبة قبل وبعد| شاهد

مات وهو بيخونها.. زوجة تحفر كلمة زاني على قبر زوجها بأمريكا

ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بمدرسة روسية إلى 17 قتيلا .. ومصر تدين وتعزي أسر الضحايا

ابنة سعيد صالح توجه ردا صادما لفكري صادق بعد حديثه عن والدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار تاريخي.. لحظة اصطدام مركبة فضائية بكويكب عملاق خارج الأرض|فيديو

طريقة عمل الليمون المخلل في موسمة

ضرب الحكم.. لقطة أثارت الجدل بين لاعب وكلاتنبرج رئيس لجنة الحكام..فماذا حدث؟

فكهاني السويس يشعل السوشيال ميديا.. حال طه اتغير في يوم وليلة|القصة الكاملة

فيديو

مش قافلة الباب في موضوع الزواج .. أبرز تصريحات سوسن بدر مع عمروالليثي

«عربية الشرطة السبب».. ماذا قال سائق طريق السويس خلال التحقيقات “فيديوجراف”

الحكومة: طرح حصص من شركتي صافي ووطنية في البورصة.. فيديو

هسيب الفن وادور على وظيفة تانية .. تصريحات نارية لزينة مع عمرو أديب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

اﻟﻤﺰﻳﺪ