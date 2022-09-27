تمكين اقتصادي.. التضامن: برامج تدريب وتشغيل وتوظيف لذوي الإعاقة

أكدت أمينة يحيي معاون وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية ومسؤولة برامج دعم ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تعمل على كفالة حقوق ذوي الإعاقة ووضع ذوي الإعاقة على رأس الأولويات .

وقالت أمينة يحيي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" اشتغلنا على عدة محاور لدعم ذوي الإعاقة السمعية، ومنها تكافؤ الفرص التعليمية وتوفير مترجمي الإشارة في الجامعات الحكومية كي يتم دمج ذوي الإعاقة في الدراسة ".

وتابعت أمينة يحيي:" وزارة التضامن الإجتماعي ساهمت في دفع مصروفات ذوي الإعاقة السمعية من غير القادرين في المدارس والجامعات ".

واكملت أمينة يحيي:" نوفر الأدوات المساعدة والإعانات السمعية وزراعة القوقعة بالشراكة مع منظامت المجتمع المدني ".

ولفتت أمينة يحيي:" وزارة التضامن تعمل على برامج تدريب وتشغيل وتوظيف لذوي الإعاقة مع عدة شركات لتمكينهم اقتصاديا".