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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27-9-2022

الصلاة
الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27-9-2022 هي خدمه يقدمها موقع صدي البلد الاخباري لمتابعية لمعرفة مواقيت الصلاة في كافة محافظات الجمهورية 


مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

كيف يمكنني أداء الصلاه الفائتة وأنا على سفر؟..دار الإفتاء تجيب

هل الشرود أثناء الصلاه يبطلها؟..دار الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر  4:19 صباحاً 
أذان الظهر 11:46 صباحاً
أذان العصر 3:11  مساءً
أذان المغرب 5:46  مساءً
أذان العشاء 7:03  مساءً
 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 4:24 صباحاً
أذان الظهر 11:51 صباحاً
أذان العصر 3:17 مساءً
أذان المغرب 5:51 مساءً
أذان العشاء 7:09 مساءً

ما حكم الصلاه التي لم تصل ومر عليها وقت؟.. الإفتاء تجيب

حكم الصلاة في أوقات الكراهة.. رمضان عبد المعز يجيب

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 4:15 صباحاً
صلاة الظهر 11:42 صباحاً
صلاة العصر 3:07 مساءً
صلاة المغرب 5:41 مساءً
صلاة  العشاء 6:59  مساءً       


مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجر 4:53 صباحاً
صلاة الظهر 12:15 صباحاً
صلاة العصر 3:40 مساءً
صلاة المغرب 6:16 مساءً
صلاة العشاء 7:29 مساءً
 

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 4:23 صباحاً
أذان الظهر 11:48 صباحاً
أذان العصر 3:13 مساءً
أذان المغرب 5:48 مساءً
أذان العشاء 7:03 مساءً
 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 4:09 صباحاً
أذان الظهر 11:34 صباحاً
أذان العصر 2:29  مساءً
أذان المغرب 5:34 مساءً
أذان العشاء 6:49 مساءً

مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر اذان المغرب أذان العشاء

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