مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27-9-2022 هي خدمه يقدمها موقع صدي البلد الاخباري لمتابعية لمعرفة مواقيت الصلاة في كافة محافظات الجمهورية
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 4:19 صباحاً
أذان الظهر 11:46 صباحاً
أذان العصر 3:11 مساءً
أذان المغرب 5:46 مساءً
أذان العشاء 7:03 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 4:24 صباحاً
أذان الظهر 11:51 صباحاً
أذان العصر 3:17 مساءً
أذان المغرب 5:51 مساءً
أذان العشاء 7:09 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر 4:15 صباحاً
صلاة الظهر 11:42 صباحاً
صلاة العصر 3:07 مساءً
صلاة المغرب 5:41 مساءً
صلاة العشاء 6:59 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجر 4:53 صباحاً
صلاة الظهر 12:15 صباحاً
صلاة العصر 3:40 مساءً
صلاة المغرب 6:16 مساءً
صلاة العشاء 7:29 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر 4:23 صباحاً
أذان الظهر 11:48 صباحاً
أذان العصر 3:13 مساءً
أذان المغرب 5:48 مساءً
أذان العشاء 7:03 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
أذان الفجر 4:09 صباحاً
أذان الظهر 11:34 صباحاً
أذان العصر 2:29 مساءً
أذان المغرب 5:34 مساءً
أذان العشاء 6:49 مساءً