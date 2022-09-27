مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27-9-2022 هي خدمه يقدمها موقع صدي البلد الاخباري لمتابعية لمعرفة مواقيت الصلاة في كافة محافظات الجمهورية



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة



أذان الفجر 4:19 صباحاً

أذان الظهر 11:46 صباحاً

أذان العصر 3:11 مساءً

أذان المغرب 5:46 مساءً

أذان العشاء 7:03 مساءً



مواقيت الصلاة في الإسكندرية



أذان الفجر 4:24 صباحاً

أذان الظهر 11:51 صباحاً

أذان العصر 3:17 مساءً

أذان المغرب 5:51 مساءً

أذان العشاء 7:09 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية



صلاة الفجر 4:15 صباحاً

صلاة الظهر 11:42 صباحاً

صلاة العصر 3:07 مساءً

صلاة المغرب 5:41 مساءً

صلاة العشاء 6:59 مساءً



مواقيت الصلاة في أسوان



صلاة الفجر 4:53 صباحاً

صلاة الظهر 12:15 صباحاً

صلاة العصر 3:40 مساءً

صلاة المغرب 6:16 مساءً

صلاة العشاء 7:29 مساءً



مواقيت الصلاة في أسيوط



أذان الفجر 4:23 صباحاً

أذان الظهر 11:48 صباحاً

أذان العصر 3:13 مساءً

أذان المغرب 5:48 مساءً

أذان العشاء 7:03 مساءً



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ



أذان الفجر 4:09 صباحاً

أذان الظهر 11:34 صباحاً

أذان العصر 2:29 مساءً

أذان المغرب 5:34 مساءً

أذان العشاء 6:49 مساءً